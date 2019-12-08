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Гончарук назвал договорённость Украины и МВФ маркером доверия
08 декабря 2019, 14:24 • 101 • Украина
Украинский премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что договорённость Украины и Международного валютного фонда (МВФ) о новой программе сотрудничества, предполагающей кредит на сумму около $5,5 млрд на три года, является маркером доверия к стране.
РИА Новости
«Поддержка таких крупных системных институтов — маркер доверия к стране. А значит, для нас будут дешёвые ресурсы — для всего бизнеса и всех украинцев это означает, что экономика будет расти быстрее, будет больше рабочих мест, зарплаты вырастут», — написал он в Telegram.
Гончарук также сообщил, что за последние три месяца значительно снизилась стоимость ресурсов, которые привлекает Украина. Происходит это, по словам премьера, из-за того, что Украине верят.
Ранее МВФ и Украина договорились о новой помощи на $5,5 млрд.
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