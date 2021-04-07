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Гончаренко назвал сроки наступления РФ на Украину

07 апреля 2021, 19:40  •  380 • Украина

Народный депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко считает, что накануне выборов в Госдуму РФ президенту России Владимиру Путину нужна «маленькая победоносная война». По его оценке, Россия может пойти в наступление летом.

Такой прогноз Гончаренко дал на своем YouTube-канале.

«Ему «маленькая победоносная война» не помешала бы. Это подтянуло бы ему рейтинги в Госдуму, понятно, что там будут фальсификации, но он хотел бы ограничиться минимальными фальсификациями, а не в стиле Лукашенко — все переписать», — высказал свое мнение нардеп.

Гончаренко считает, что Россия может начать полномасштабное военное вторжение летом.

««Маленькая победоносная война» летом ему была бы очень нужна. Еще раз подчеркну — летом. И учения эти «2021» они тоже запланированы на лето, в рамках, которых Путин подтягивает силы», — отметил Гончаренко.

По словам нардепа, сейчас Путин «тестирует реакцию». А это, по его мнению, не исключает новый виток «российской агрессии» против Украины и он может начаться в ближайшее время.

Резюмируя, Гончаренко подчеркнул, что «в любом случае ситуация напряженная».

Стоит отметить, что ситуация на Донбассе накаляется. К линии разграничения ВСУ стягивает военную технику и увеличивает численность военнослужащих. Ежедневно в сводках фиксируются обстрелы территорий ЛДНР.

Сегодня днем ВСУ открыли огонь из гранатометов по югу Донецкой народной республики.

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