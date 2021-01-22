Гончаренко: «Используем Навального для атаки на Путина»

Украина будет использовать задержание российского блогера-либерала Алексея Навального для того, чтобы давить на Россию в международных организациях.Об этом в эфире 5 канала заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, который входит в состав украинской делегации в ПАСЕ.«Я еду работать в Страсбурге, потому что имею задание от нашей политической силы и свое внутреннее задание – это использовать эту ситуацию, в том числе вокруг кейса Навального, чтобы максимально жестко поставить вопрос по России, оспорить ее полномочия в ПАСЕ. Хочу напомнить, что они пять лет там были под санкциями до лета 19-го года, когда после смены власти в Украине они смогли вернуться в ПАСЕ без санкций, что очень плохо…Не просто должна, а обязана Украина этим воспользоваться для защиты наших национальных интересов и для атаки на путинский режим. Я лично буду это делать обязательно… Сейчас так сложились обстоятельства, благодаря кейсу Навального, что мы можем получит большую поддержку, чем это было раньше», – заявил Гончаренко.При этом, политик подчеркнул, что к самому Навальному на Украине не относятся лояльно, потому что считают его таким же проводником «кремлевской политики».