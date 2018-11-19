Гомосексуалам Армении не дали насладиться праздником

Спецдокладчик ООН Клемент Ниалетсосси Вуль возмущен тем, что в Армении отменен фестиваль гомосексуалов, из-за того что его участникам не могли гарантировать безопасность.

Представители ООН раскритиковали Армению, которая в последний момент отменила широко разрекламированный в стране фестиваль гомосексуалов. Формальная причина для отмены – власти страны не могут гарантировать его участникам безопасность.

Еще за несколько дней до проведения фестиваля начальник полиции Армении Валерий Осипян сообщил журналистам, что не сможет гарантировать, что участники ЛГБТ-сообществ будут себя чувствовать в безопасности на той территории, которая входит в его ответственность. Осипян прямо заявил, что форум не состоится, так как «его проведение нецелесообразно, с учетом рисков и исходя из соображений безопасности».

Такая честная позиция вызвала ожесточенную критику со стороны представителей гомосексуальных сообществ Армении, а также ООН, которая курировала этот фестиваль. Так, специальный докладчик ООН по вопросу о правах на свободу мирных собраний и свободу ассоциации Клемент Ниалетсосси Вуль прибыл в Армению, где подверг такую позицию властей критике.

«Я обеспокоен отменой в Армении форума ЛГБТ-христиан, ввиду того что власти не смогли гарантировать безопасность участников мероприятия. Я о своей озабоченности сообщил властям страны и призвал их приложить максимум усилий во избежание подобных ситуаций в будущем», - сказал спецдокладчик ООН.