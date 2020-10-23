Голый пиар… • 52 • Украина

Зеленский решил провернуть масштабный проект «Большая стройка». В мечтах киевского актёра, играющего президента, метящим войти в историю не как ВоваЯнелох, а как Владимир Строитель. В его проектах – за два года построить и провести капитальный ремонт 6,5 тысяч километров автодорог Украины, изрядно разрушенных казнокрадами за все годы существования псевдонезависимого украинского государства. Но что на самом деле стоит за «Большой стройкой» Зеленского?



А стоит там голый пиар…



Заявленное Зеленским выдаёт в нём заматеревшего провинциального актёришку. Мечты о славе в нём сочетаются с откровенным переигрыванием, проистекающим из наива. Так, Зеленский выпалил, что хочет стать президентом, «после которого на Украине наконец-то появятся дороги». Лихо, правда?



Здесь, конечно же, прекрасно то, что сам Зеленский признал: после пяти президентов Украины автодорог в стране нет. И кастрюлеголовые понимают, что без дорог нужно пересаживаться с «Ниссанов» и «Тойот» на брички, запряженные волами. Но не за это стоял майдан, и кастрюлеголовая общественность массово стала перекрывать то, что осталось от автодорог – на Западной Украине, под Киевом, в центре страны и даже в оккупированной киевскими войсками части Донбасса. Требование одно – ремонт дорог.



И в офисе «прэзыдэнта» страны победившего майдана решили на этом сыграть. Как из табакерки чёртик – выскочил улыбающийся Зеленский со своим «амбициозным планом». «Вэлыкэ будивныцтво» Зеленского даже на первый взгляд чем-то похоже на аферу Остапа Бендера.



Центр анализа общественных финансов и публичного управления Киевской школы экономики подсчитал, что на реализацию «Большой стройки» из бюджета выделят 105,6 миллиардов гривен. Такую крупную сумму киевский режим взял не из воздуха, а кусками повыдергивал из других статей расходов. Так, целых 35 миллиардов Верховная рада даже глазом не моргнув взяла из фонда по борьбе с COVID-19. И то верно! Что зря деньгам пропадать! Чай, украинцы не передохнут от заморской заразы. Важнее – проект амбициозного актёра провернуть.



Но и этого Зеленскому показалось мало. И тут более 19 миллиардов гривен в виде кредита государственный «Укрэксимбанк» подбросил «Укравтодору». Конечно же под госгарантии.



Выходит, на строительство и ремонт дорог в стране победившего майдана в текущем году собираются потратить в общей сложности 124,9 миллиардов гривен. Если перевести с украинских тугриков на общечеловеческую валюту, то выйдет 4,18 миллиарда евро – сумма даже для Евросоюза значительная.



В прошлом году киевский режим на ремонт дорог израсходовал 50 миллиардов гривен, а в 2018 – совсем скромные 38 миллиардов гривен. Понятное дело, - украли больше, чем отремонтировали. Таковы уж особенности хуторянской страны, которой управляют вороватые рагули.



Зеленский со своим правительством направляют на проект «Большая стройка» грандиозные даже по меркам Украины деньги. Напрашиваются невольные ассоциации с таким же распиаренным проектом «Большая стена» Яценюка, проектом, который закончился столь же позорно, сколько и политическая карьера Арсения КуляВлоб. Впрочем, главная цель проекта Яценюка была достигнута – деньги «освоили». Под этим надо понимать: перекочевали средства из бюджета в карманы нужных людей. Ну и что, что стены нет, а то, что есть, – жалкая пародия на фортификационные сооружения.



Ассоциация не только напрашивается, но прямо взывает всей логикой внутриукраинской политической системы, в которой любые начинания направлены только на одно – получение политического или финансового эффекта.



Выходит, «Большую стройку» Зеленский и его команда «квартальщиков» замутили с большой долей вероятности для того, чтобы украсть еще больше бюджетных денег.



Многие эксперты обращают внимание на то, что о «Большой стройке» Зеленского было заявлено почти десять месяцев назад. Тогда же были запланированы суммы в бюджете. Но что удивительно: в большей части регионов Украины никаких ремонтных работ на автодорогах не ведется. Даже если предположить, что масштабное строительство началось с июля, то, по мнению экспертов, в этом году успеют отремонтировать не более 2000 километров. А для тогда чего выделяли деньги, если освоить их не успеют? Или новая украинская «метода» укладки асфальта на промерзший грунт придумана? Власти, в лице кабмина и офиса Зеленского, молчат.



Зато свои опасения по афере Зеленского высказала Счетная палата Украины. Аудиторы отмечают, что бюджетная отчетность за январь-сентябрь подтверждает значительные риски невыполнения госбюджета страны в 2020 году, прежде всего, доходной части. А значит, те деньги, что сейчас выделяют украинские власти на дороги, могут раствориться в коррупционных сделках. Не для того ли и замышляли в офисе Зеленского эту аферу в год коронавируса?



Эксперты также отмечают ещё один парадокс «Большой стройки» Зеленского. Оказывается, в лучших традициях украинских казнокрадов госзакупки осуществляются по завышенным ценам. «Снижение цены на нефть должно вести к удешевлению асфальта, но на Украине все наоборот. Самые ходовые марки асфальта в тех тендерах, где нам удалось найти сметы, подорожали с 3000 до 4000 гривен за тонну. Это традиционная украинская черта – «прикуривать» по дороге. То есть закладывать свою маржу в крупных инфраструктурных проектах», – отметил Юрий Николов, соучредитель проекта Лига антитраста, в рамках которого изучают госзакупки, в комментарии для «Немецкой волны».



По всем основным приметам выходит, что ЗеСтройка – это крайне амбициозный и масштабный проект по разворовыванию колоссальных бюджетных денег страны, которая с 2014 года находится в системном экономическом кризисе, а население её, практически, в полном обнищании.



Но это мало заботит офис Зеленского. Его окружение предпринимает шаги, чтобы интенсивнее воровать бюджетные деньги. Социальный взрыв их не волнует, ведь они рассчитывают вовремя смыться из «освобожденной» Украины.



Зато в украинской оккупационной администрации Северодонецка офис Зеленского распорядился всеми силами пиарить проект «Большая стройка».



«Мы получили указания из Киева, по линии Офиса президента, приложить все силы, чтобы правильно, очень позитивно освещать проект «Большая стройка». Мы должны полностью контролировать средства массовой информации, чтобы они регулярно писали об осуществлении программы «Большая стройка», писали бы правильно, как она идёт хорошо, какое это правильное решение со стороны нашего президента. За все это мы должны перед Киевом отчитываться», – рассказал представитель оккупационной администрации Северодонецка.



По его словам, пропагандистские мероприятия киевского режима должны осуществляться в выпусках новостей и аналитических программах центральных телеканалов и местного ТВ, в печатных изданиях, на электронных ресурсах.



«Довольно сложное поручение… Ведь работы идут не самым активным образом, на многих участках сорваны сроки начала работ, кое-где вообще ничего не начали делать. А мы должны бодро рапортовать перед людьми о том, что не делается. Этой ложью мы их не обманем», – отмечает он.



И это верно – местных жителей нигде не обманут лживые утверждения украинских СМИ. Но вот может обмануть, и то на время, лживая какофония украинских СМИ западных покровителей киевского режима. Пока разберутся, пока выяснят, глядишь, а деньги бюджетные «правильно» распределят, рассуют по офшорам да заграничным счетам.



А где же украинские правоохранительные органы, которые должны, по идее, делать проверки, контролировать… Не тут то было… Украинские правоохранительные органы Украины утаивают имеющиеся данные о фактах хищения государственных средств сотрудниками администрации президента Украины, вероятно с ними делятся хорошо…



Мне все хочется спросить жителей неньки, а вы пойдете голосовать?

Зеленский решил провернуть масштабный проект «Большая стройка». В мечтах киевского актёра, играющего президента, метящим войти в историю не как ВоваЯнелох, а как Владимир Строитель. В его проектах – за два года построить и провести капитальный ремонт 6,5 тысяч километров автодорог Украины, изрядно разрушенных казнокрадами за все годы существования псевдонезависимого украинского государства. Но что на самом деле стоит за «Большой стройкой» Зеленского?А стоит там голый пиар…Заявленное Зеленским выдаёт в нём заматеревшего провинциального актёришку. Мечты о славе в нём сочетаются с откровенным переигрыванием, проистекающим из наива. Так, Зеленский выпалил, что хочет стать президентом, «после которого на Украине наконец-то появятся дороги». Лихо, правда?Здесь, конечно же, прекрасно то, что сам Зеленский признал: после пяти президентов Украины автодорог в стране нет. И кастрюлеголовые понимают, что без дорог нужно пересаживаться с «Ниссанов» и «Тойот» на брички, запряженные волами. Но не за это стоял майдан, и кастрюлеголовая общественность массово стала перекрывать то, что осталось от автодорог – на Западной Украине, под Киевом, в центре страны и даже в оккупированной киевскими войсками части Донбасса. Требование одно – ремонт дорог.И в офисе «прэзыдэнта» страны победившего майдана решили на этом сыграть. Как из табакерки чёртик – выскочил улыбающийся Зеленский со своим «амбициозным планом». «Вэлыкэ будивныцтво» Зеленского даже на первый взгляд чем-то похоже на аферу Остапа Бендера.Центр анализа общественных финансов и публичного управления Киевской школы экономики подсчитал, что на реализацию «Большой стройки» из бюджета выделят 105,6 миллиардов гривен. Такую крупную сумму киевский режим взял не из воздуха, а кусками повыдергивал из других статей расходов. Так, целых 35 миллиардов Верховная рада даже глазом не моргнув взяла из фонда по борьбе с COVID-19. И то верно! Что зря деньгам пропадать! Чай, украинцы не передохнут от заморской заразы. Важнее – проект амбициозного актёра провернуть.Но и этого Зеленскому показалось мало. И тут более 19 миллиардов гривен в виде кредита государственный «Укрэксимбанк» подбросил «Укравтодору». Конечно же под госгарантии.Выходит, на строительство и ремонт дорог в стране победившего майдана в текущем году собираются потратить в общей сложности 124,9 миллиардов гривен. Если перевести с украинских тугриков на общечеловеческую валюту, то выйдет 4,18 миллиарда евро – сумма даже для Евросоюза значительная.В прошлом году киевский режим на ремонт дорог израсходовал 50 миллиардов гривен, а в 2018 – совсем скромные 38 миллиардов гривен. Понятное дело, - украли больше, чем отремонтировали. Таковы уж особенности хуторянской страны, которой управляют вороватые рагули.Зеленский со своим правительством направляют на проект «Большая стройка» грандиозные даже по меркам Украины деньги. Напрашиваются невольные ассоциации с таким же распиаренным проектом «Большая стена» Яценюка, проектом, который закончился столь же позорно, сколько и политическая карьера Арсения КуляВлоб. Впрочем, главная цель проекта Яценюка была достигнута – деньги «освоили». Под этим надо понимать: перекочевали средства из бюджета в карманы нужных людей. Ну и что, что стены нет, а то, что есть, – жалкая пародия на фортификационные сооружения.Ассоциация не только напрашивается, но прямо взывает всей логикой внутриукраинской политической системы, в которой любые начинания направлены только на одно – получение политического или финансового эффекта.Выходит, «Большую стройку» Зеленский и его команда «квартальщиков» замутили с большой долей вероятности для того, чтобы украсть еще больше бюджетных денег.Многие эксперты обращают внимание на то, что о «Большой стройке» Зеленского было заявлено почти десять месяцев назад. Тогда же были запланированы суммы в бюджете. Но что удивительно: в большей части регионов Украины никаких ремонтных работ на автодорогах не ведется. Даже если предположить, что масштабное строительство началось с июля, то, по мнению экспертов, в этом году успеют отремонтировать не более 2000 километров. А для тогда чего выделяли деньги, если освоить их не успеют? Или новая украинская «метода» укладки асфальта на промерзший грунт придумана? Власти, в лице кабмина и офиса Зеленского, молчат.Зато свои опасения по афере Зеленского высказала Счетная палата Украины. Аудиторы отмечают, что бюджетная отчетность за январь-сентябрь подтверждает значительные риски невыполнения госбюджета страны в 2020 году, прежде всего, доходной части. А значит, те деньги, что сейчас выделяют украинские власти на дороги, могут раствориться в коррупционных сделках. Не для того ли и замышляли в офисе Зеленского эту аферу в год коронавируса?Эксперты также отмечают ещё один парадокс «Большой стройки» Зеленского. Оказывается, в лучших традициях украинских казнокрадов госзакупки осуществляются по завышенным ценам. «Снижение цены на нефть должно вести к удешевлению асфальта, но на Украине все наоборот. Самые ходовые марки асфальта в тех тендерах, где нам удалось найти сметы, подорожали с 3000 до 4000 гривен за тонну. Это традиционная украинская черта – «прикуривать» по дороге. То есть закладывать свою маржу в крупных инфраструктурных проектах», – отметил Юрий Николов, соучредитель проекта Лига антитраста, в рамках которого изучают госзакупки, в комментарии для «Немецкой волны».По всем основным приметам выходит, что ЗеСтройка – это крайне амбициозный и масштабный проект по разворовыванию колоссальных бюджетных денег страны, которая с 2014 года находится в системном экономическом кризисе, а население её, практически, в полном обнищании.Но это мало заботит офис Зеленского. Его окружение предпринимает шаги, чтобы интенсивнее воровать бюджетные деньги. Социальный взрыв их не волнует, ведь они рассчитывают вовремя смыться из «освобожденной» Украины.Зато в украинской оккупационной администрации Северодонецка офис Зеленского распорядился всеми силами пиарить проект «Большая стройка».«Мы получили указания из Киева, по линии Офиса президента, приложить все силы, чтобы правильно, очень позитивно освещать проект «Большая стройка». Мы должны полностью контролировать средства массовой информации, чтобы они регулярно писали об осуществлении программы «Большая стройка», писали бы правильно, как она идёт хорошо, какое это правильное решение со стороны нашего президента. За все это мы должны перед Киевом отчитываться», – рассказал представитель оккупационной администрации Северодонецка.По его словам, пропагандистские мероприятия киевского режима должны осуществляться в выпусках новостей и аналитических программах центральных телеканалов и местного ТВ, в печатных изданиях, на электронных ресурсах.«Довольно сложное поручение… Ведь работы идут не самым активным образом, на многих участках сорваны сроки начала работ, кое-где вообще ничего не начали делать. А мы должны бодро рапортовать перед людьми о том, что не делается. Этой ложью мы их не обманем», – отмечает он.И это верно – местных жителей нигде не обманут лживые утверждения украинских СМИ. Но вот может обмануть, и то на время, лживая какофония украинских СМИ западных покровителей киевского режима. Пока разберутся, пока выяснят, глядишь, а деньги бюджетные «правильно» распределят, рассуют по офшорам да заграничным счетам.А где же украинские правоохранительные органы, которые должны, по идее, делать проверки, контролировать… Не тут то было… Украинские правоохранительные органы Украины утаивают имеющиеся данные о фактах хищения государственных средств сотрудниками администрации президента Украины, вероятно с ними делятся хорошо…Мне все хочется спросить жителей неньки, а вы пойдете голосовать? Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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