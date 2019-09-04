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Голый мужик с Любой Соболь и Навальный с Толоконниковой

04 сентября 2019, 21:39  •  133 • В России

Российский интернет утром среды всколыхнуло видео, в подлинности которого многие тут же засомневались. Короткий ролик, 36 секунд, толпа молодежи, обступившая совершенно голого мужчину с непотребного вида пузом, свешивающимся чуть не до колена, по соседству с ним кружится Любовь Соболь в алом платье, так и не ставшая кандидатом в депутаты Мосгордумы, рядом в том же помещении Надя Толоконникова из «Пусси райт», вышедший на днях после административного ареста Алексей Навальный, за пультом ди-джея Петр Верзилов, то ли ушедший из группы «Война», то ли выгнанный оттуда за неприличное поведение.

Все веселятся, некоторые танцуют, подпевают. Атмосфера вечеринки по случаю какого-то праздника. Не хватает только «художника» Павленского с гвоздями в мошонке и проделывающую фокусы с курицей и естественными полостями в своем теле мадам из группы «Война», которая затерялась где-то на помойках Европы. И это в день, когда первые три человека, которых эта гоп-компания вывела на несанкционированные акции протеста, получала свои приговоры - 5 лет, три года, два года лишения свободы. Возмутились даже их бывшие сторонники по оппозиции.

Любовь Соболь в алом платье, так и не ставшая кандидатом в депутаты Мосгордумы

- Праздновали, видимо, пять лет Синице, три года Подкопаеву, два — Беглецу. Домашний арест Жукова. Ну и вообще масштабные победы на выборах в Мосгордуму, - написал известный участник протестных акций на Болотной в 2012-м журналист Красовский. - В таких случаях меня удивляет не то даже, что люди пляшут на костях. А то, что они все эти пляски снимают и выкладывают в Сеть.

Действительно ли это омерзительное зрелище можно назвать «плясками на костях»? Рискну предположить, что нет. И это еще хуже, как бы цинично это ни звучало. Потому что вечеринка по случаю посадок могла бы иметь хоть какое-то оправдание. Мол, нас, то есть их не сломить «репрессиями» или еще как-нибудь сформулировать. Это не проблема. Но все дело-то в том, что им просто нет никакого дела до тех, кого сами они называли в свое время то «хомячками», то «баранами».

Что в такой компании праздновали «вожди» несистемного протеста?

Просто в день оглашения приговора 3 сентября в одной из художественной галерей Москвы открывалась выставка брата Алексея Навального Олега. Того, кто проходил вместе с ним по одному делу, но не отделался условным сроком, а получил реальный. И данное видео с презентации этой выставки.

Олег в заключении почувствовал себя художником и, выйдя на свободу, реализовал свой художественный проект под названием «С арестантским уважением и братским теплом», суть которого заключается в показе эскизов тюремных татуировок.

И вот эти люди хотят управлять страной и ходят по улице с криками: «Мы здесь власть»?

А, с другой стороны, вполне может быть, что знание тюремных татуировок может ведь впредь пригодиться им и на практике.

Вечеринка Навального и Соболь.

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