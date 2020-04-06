Голые и больные? Чешские полицейские упорно заставляют нудистов надевать маски

По введённым повсеместно в Чехии правилам карантина все жители страны, выходя из дома, обязаны надевать маски. Это касается и нудистов, причём, по мнению полицейских, в специально отведённых для них местах они имеют право не надевать одежду, но должны загорать в респираторах.

Кроме того, любители "натурального" загара злостно нарушают и другое предписание - собираются группами более двух человек.

Эта забавная - насколько возможно в условиях пандемии - ситуация произошла в курортном городе Лазне Богданеч близ Пардубице. Как сообщили очевидцы, строгих мер к обнажённым загорающим полиция не приняла, пока ограничившись устным предупреждением.

Пока неясно, сколько потенциально заболевших может быть в этой группе чешского общества.