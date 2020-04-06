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Голые и больные? Чешские полицейские упорно заставляют нудистов надевать маски

06 апреля 2020, 23:35  •  32 • В мире
Карантин - дело серьёзное, но кое-где он приводит к поистине курьёзным случаям. Так, в Чехии полицейские обрушились на нудистов: по мнению стражей порядка, загорающие могут остаться голыми, но обязаны надевать маски.
По введённым повсеместно в Чехии правилам карантина все жители страны, выходя из дома, обязаны надевать маски. Это касается и нудистов, причём, по мнению полицейских, в специально отведённых для них местах они имеют право не надевать одежду, но должны загорать в респираторах.
Кроме того, любители "натурального" загара злостно нарушают и другое предписание - собираются группами более двух человек.
Эта забавная - насколько возможно в условиях пандемии - ситуация произошла в курортном городе Лазне Богданеч близ Пардубице. Как сообщили очевидцы, строгих мер к обнажённым загорающим полиция не приняла, пока ограничившись устным предупреждением.
Пока неясно, сколько потенциально заболевших может быть в этой группе чешского общества.

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