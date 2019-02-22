Голы Жиру и Перишича, поражения «Шахтёра» и БАТЭ, шесть удалений: чем запомнились ответные матчи 1/16 финала ЛЕ

В четверг состоялись ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы. Украинский «Шахтёр» и белорусский БАТЭ потерпели крупные поражения и вылетели из турнира. Всего в 16 матчах судьи показали футболистам шесть красных карточек. Кроме того, игровой день запомнился голами двух участников финала чемпионата мира в России — Оливье Жиру и Ивана Перишича.

Вылет «Шахтёра» и проход «Динамо»

Ответные матчи 1/16 финала по-разному сложились для российских и украинских команд. Обе страны имели по два представителя в плей-офф, но если «Зенит» с «Краснодаром» шагнули в следующий этап, то соседям дальше придётся болеть лишь за «Динамо».

«Шахтёр» после домашней ничьей (2:2) без дисквалифицированного основного опорного полузащитника Тараса Степаненко был разгромлен во Франкфурте-на-Майне. Лидеры «Айнтрахта» Себастьян Аллер и Лука Йович, которыми уже интересуются ведущие клубы Европы, легко разобрались с обороной «горняков».

Серб открыл счёт в середине первого тайма, причём в этом результативном эпизоде могло быть положение вне игры. В свою очередь, француз отличился дважды. Точку в матче поставил вышедший на замену Анте Ребич — 4:1.

А «Динамо» удалось выбить из борьбы «Олимпиакос». Первый матч в Греции завершился вничью, а в Киеве всё решил мяч новичка команды Франа Соля в середине первого тайма. Таким образом, бело-голубые во второй год подряд пробились в 1/8 финала турнира.

Что касается арендованного «Олимпиакосом» у «Зенита» Юрия Лодыгина, то он вновь провёл весь матч на скамейке запасных.

Разгром борисовчан и гол Жиру

Завершился путь в еврокубках и для другой команды с постсоветского пространства — БАТЭ. Они проиграли «Арсеналу» в ответном матче в Лондоне. В первой игре белорусская команда одержала сенсационную победу с минимальным счётом.

В ответной встрече защитник гостей Захар Волков срезал мяч в собственные ворота уже на четвёртой минуте. Правда, БАТЭ тут же мог отыграться, но снаряд с ленточки ворот после удара Станислава Драгуна (он же забил в Борисове) вынес защитник. Кто знает, как складывался бы ход матча, если бы подопечным Алексея Баги удалось сравнять счёт.

Этого не произошло, а ближе к перерыву «Арсенал» забил второй мяч и вышел вперёд по сумме двух матчей. Точку же во втором тайме поставил Сократис Папастатопулос — 3:0.

Ещё одним важным событием игры стало появление на поле Александра Глеба, которого трибуны «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» встретили настоящей овацией.

С аналогичным счётом разгромил «Мальмё» испытывающий проблемы «Челси». Правда, шведскому коллективу удалось сохранять свои ворота в неприкосновенности до самого перерыва. Но во втором тайме маститые хозяева забили три безответных мяча.

Счёт открыл Оливье Жиру. На счету француза теперь значатся шесть мячей в семи матчах Лиги Европы. При этом в остальных турнирах он отличился лишь раз — ещё в ноябре прошлого года огорчил «Тоттенхэм» в рамках АПЛ.

Также необходимо отметить интересный статистический момент. Маурицио Сарри одержал 28-ю победу в своём 43-м матче в «Челси» тогда как, Хосеп Гвардиола в «Манчестер Сити» в первых 47 играх добился только 27 побед.

Успех испанских команд

Если честь Англии во втором по значимости еврокубке отстаивают две команды, то Испании — сразу три. Ещё в среду «Севилья» Квинси Промеса в вынесенном матче 1/16 финала дважды огорчила «Лацио» и пробилась дальше.

В четверг за ней последовали «Валенсия» Дениса Черышева и «Вильярреал», который не пустил в плей-офф «Спартак».

Но за коллектив Хавьера Кальехи нельзя не порадоваться: он выбил из борьбы португальский «Спортинг». А Португалия, как известно, сражается с Россией за шестое место в таблице коэффициентов УЕФА, дающее право выставлять сразу три команды на сезон в Лиге чемпионов. В дальнейшем страна будет представлена лишь «Бенфикой».

При этом в национальном первенстве дела «Вильярреала» идут из рук вон плохо. Команда рискует впервые за долгие годы вылететь из Примеры.

Наконец, «Валенсия» во второй раз подряд обыграла «Селтик» даже без помощи оставшегося на скамейке запасных Черышева. Чемпион Шотландии с 37-й минуты был вынужден играть в меньшинстве после удаления Йереми Тольяна и в середине второго тайма пропустил единственный мяч от Кевина Гамейро.

Разгром от «Интера» и два мяч от «Наполи»

Италия на стадии 1/8 финала будет представлена топовыми «Наполи» и «Интером». Обе команды получили в соперники по первому раунду плей-офф сильно уступающие в классе коллективы и уже в первых матчах одержали важные гостевые победы.

Дома итальянские команды также не оставили оппонентам шансов. Особенно результативен оказался «Интер», который отправил четыре безответных мяча в ворота венского «Рапида». При этом Лучано Спаллетти вновь обошёлся без помощи капитана Мауро Икарди. Аргентинец продолжает конфликтовать с клубом. Зато голом отметился ещё один участник финального матча ЧМ-2018 Иван Перишич.

В свою очередь, «Наполи» выступил чуть скромнее и отправил в ворота швейцарского «Цюриха» два мяча. Таким образом, единственной ложкой дёгтя для итальянских любителей футбола стал вылет «Лацио».

Провал «Бетиса»

Испания могла стать единственной страной со стопроцентным представительством во втором раунде плей-офф, но добиться этого достижения помешал вылет «Бетиса». Севильцы дома не справились с «Ренном». Первый матч между соперниками завершился результативной ничьей — 3:3.

В ответной встрече гости уже к середине первого тайма отличились дважды. Хозяевам перед самым перерывом удалось отыграть один мяч, и во второй половине матча они изо всех сил старались забить ещё, но в итоге в концовке точку поставил М’Байе Ньянг.

К слову, «Ренн» остаётся единственной французской командой, которая продолжает выступление в Лиге Европы. ПСЖ с «Лионом» играют в Лиге чемпионов.

Достижение «Динамо» и вылет бельгийских команд

Если для многих команд выход в 1/8 финала Лиги Европы не стал громким событием, то загребскому «Динамо» удалось добиться подобного успеха впервые в истории. Правда, в сезоне-1997/98 хорватский гранд добрался до аналогичной стадии Кубка УЕФА, но формат того турнира сильно отличался от нынешнего.

При этом «Динамо» в первом матче 1/16 финала на выезде уступило «Виктории» из Плзени, которая не пустила в плей-офф ЛЕ ЦСКА. Но дома подопечные Ненада Бьелицы не оставили сопернику ни единого шанса — 3:0.

Однако Чехия также не осталась без своего представителя во втором раунде плей-офф, поскольку «Славия» на выезде разгромила «Генк» — 4:1.

Ещё один крупный счёт был зафиксирован в противостоянии «Зальцбурга» и «Брюгге». Чемпион Австрии на выезде уступил со счётом — 1:2, но дома отправил в ворота соперника четыре безответных мяча. Таким образом, Бельгия лишилась последних представителей в еврокубках, тогда как ещё два года назад в 1/8 финала ЛЕ пробились сразу три команды из этой страны.

Шесть красных карточек

В 16 ответных матчах первого раунда плей-офф Лиги Европы было показано сразу шесть красных карточек.

Рекорд в этом плане побило противостояние «Севильи» и «Лацио» в среду. Английский судья Энтони Тейлор сперва удалил футболиста хозяев Франка Васкеса, а затем — полузащитника гостей Адама Марушича.

Самое раннее удаление было зафиксировано также в Испании. Защитник «Селтика» Йереми Тольян в матче с «Валенсией» умудрился заработать два «горчичника» к 37-й минуте.

При этом имела место лишь одна прямая красная карточка. Её как раз и получил Марушич. Остальные пять футболистов, которым не суждено было завершить игру, получили по две жёлтые.