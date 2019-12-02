Голубиная песня

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил о готовности баллотироваться на третий срок. Выборы в регионе пройдут в сентябре следующего года. Время ещё есть, однако, если верить инсайдам – в администрации президента не очень рады решению донского головы вновь идти в «атаманы», – последние несколько месяцев Голубев находится в окружении коррупционных скандалов. Вот и многие жители региона, узнав о карьерных планах губернатора, натурально взвыли.

Чем же так не нравится дончанам главный начальник?

Василия Голубева можно считать профессиональным начальником. Сказать, что он ни дня не работал руками, конечно, было бы неправильно, вот только дней тех наберётся не очень много. Послесарил год после школы, не поступив в вуз с первой попытки, затем перебрался из шахтёрского посёлка в Москву, поступив в Московский институт управления. Судя по всему, Голубеву хватило три года работы инженером на автотранспортном предприятии, чтобы всё понять о жизни, а потому дальше будущий губернатор двигался уже чётко по партийной линии: инструктор промышленно-транспортного отдела Ленинского районного комитета КПСС, организатор отдела Московского областного комитета КПСС, второй секретарь Ленинского районного комитета КПСС… После августовского путча, положив партбилет подальше, Голубев стал главой администрации Ленинского района Московской области. И все лихие 90-е руководил этой крайне перспективной с точки зрения финансов территорией.

Очень талантливая семья

Нет-нет, сам Голубев так и не нажил палат каменных, его декларация об имуществе скромна и лаконична. Зато его супруга неожиданно оказалась наделена недюжинным бизнес-талантом. Она стала учредителем ряда компаний, занимающихся строительством и торговлей. В 2012 году она даже заняла четвёртое место в топ-10 самых богатых губернаторских жён России. Деловая ухватка Ольги Голубевой передалась по наследству детям. К примеру, дочь губернатора Светлана стала владелицей сети аптек, а сын Алексей вскоре после того, как отец возглавил Ростовскую область, стал основным собственником винодельческих компаний, а также обзавёлся долей в ряде фирм, занимающихся арендой недвижимости. Без собственного угла он тоже не остался. Как пишет «Блокнот-Ростов», настоящей жемчужиной в списке его приобретений можно назвать поместье в элитном посёлке Аgalarov estate в Истринском районе Московской области близ деревни Воронино. Согласно данным Росреестра в этом посёлке Алексею Голубеву принадлежит участок площадь в 3,8 тыс. квадратных метров. Стоимость такого поместья, по данным риелторов, приблизительно может составлять 350 млн рублей. Всего же в телеграм-каналах ходят сплетни, что семье Голубева принадлежат земельные участки, общая площадь которых превышает размеры территории Ростова-на-Дону! Ну да стоит ли верить наветам? Тогда придётся поверить и тому, что у Василия Голубева имеется вид на жительство в США – снимок документа приводили в интернете клеветники…

Впрочем, подчеркнём ещё раз: пока что никаких претензий относительно происхождения нажитого семьёй губернатора добра не существует, всё оно приобретено исключительно благодаря талантам жены и детей губернатора. Ну а то, что эти таланты наиболее полно раскрываются именно на тех территориях, которыми руководит Василий Юрьевич, наверняка следует считать совпадением.

Возвращение «варяга»

Сам Василий Голубев считается креатурой Дмитрия Медведева, близкое знакомство с которым завёл ещё во время работы в Подмосковье. Именно от Медведева в бытность его президентом Голубев и получил «благословление» на Дон.

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Ростовскую область Голубев возглавил в 2010 году, после окончания полномочий его предшественника Владимира Чуба. Прихода нового человека на Дону ждали с надеждой: Чуб руководил областью 18 лет и многим приелся. Новый губернатор выглядел «столичной штучкой», «лучезарно улыбался» и говорил о неизбежных и скорых успехах региона. Свою политику Голубев обещал строить на инвестициях, инновациях, развитии инфраструктуры и поддержке инициативы. В общем, обольстил всех. Однако вскоре дончане увидели первые шаги вернувшегося домой «варяга». Так, Голубев явно не поладил с местной бизнес-элитой. Большой скандал вызвало решение отобрать у уважаемого в области коммерсанта Ивана Саввиди принадлежащий ему ростовский аэропорт в пользу Виктора Вексельберга. «Москвичи гребут под себя», – прошелестела молва. Показательно, что позже и другой известный в регионе предприниматель, Владимир Мельников, решил перенести офис своей компании «Глория Джинс» из Ростова в Гонконг. Вряд ли тут можно говорить о поддержке и развитии бизнеса.

Есть и ещё целый ряд показателей, позволяющих сделать вывод об итогах работы нынешнего донского губернатора. После того как в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу закончились федеральные вливания в инфраструктуру региона (были построены дороги, новый стадион, новый аэропорт), начали снижаться показатели по инвестициям. Так, за первое полугодие 2019 года объём инвестиций в экономику Ростовской области за счёт всех источников финансирования сократился на 12,3%. Одно за другим банкротятся крупные предприятия, которыми гордился регион. Остановился «Евродон» – один из крупнейших производителей индейки в стране, мыльным пузырём лопнул успех широко разрекламированной и накачанной деньгами кондитерской фабрики «Мишкино», на грани закрытия находятся сразу несколько крупных угольных шахт. Списывать все неудачи только на главу региона, конечно, несправедливо: общая экономическая обстановка желает оставлять лучшего. Тем не менее провал одного проекта за другим вряд ли можно объяснить одними лишь «кознями». Иначе почему всё больше предпринимателей задумываются, не переехать ли им в соседний Краснодарский край, где бизнес почему-то не хиреет, а процветает?

Арест за арестом

Тем временем в Ростовской области идут массовые аресты и задержания крупных чиновников. В камерах оказались главные архитекторы Ростова-на-Дону и Ростовской области Роман Илюгин и Алексей Полянский, бывший глава Минстроя Ростовской области Николай Безуглов, а также вице-губернатор Ростовской области Сергей Сидаш, при обыске в доме у которого была обнаружена коллекция золотых часов и портреты чиновника в генеральских мундирах XIX века. Им инкриминируют махинации, связанные с воровством средств при строительстве объектов к чемпионату мира. На фоне этого подозрительно быстро подал в отставку и уехал за рубеж первый заместитель губернатора Юрий Молодченко. В разговорах обсуждают, кто будет следующим и не является ли вся эта череда арестов пристрелкой перед выстрелом в самую крупную мишень?

Кадровая политика Василия Голубева действительно вызывает вопросы. Чего стоит только история с назначением «губернаторских» сити-менеджеров Ростова-на-Дону, которая вызывает стойкие ассоциации с бессмертной «Историей одного города». Первым сити-менеджером после отмены прямых выборов главы города стал давний губернаторский знакомец Сергей Горбань, которого он привёл с собой в Ростов. Просидев в кресле около двух лет, Горбань подал в отставку без объяснений и буквально исчез. Следующим стал Виталий Кушнарёв, получивший прозвище Неплемянник – за подтверждаемое всеми сплетнями, но официально отрицаемое родство с Голубевым. Он также ушёл в отставку внезапно, без объяснения причин, на фоне громких арестов, после чего новым сити-менеджером миллионного Ростова-на-Дону с подачи Василия Голубева был назначен экс-полицейский Алексей Логвиненко, чей опыт работы в муниципальной власти к моменту избрания составил восемь месяцев. Среди несомненных достоинств нового градоначальника, впрочем, оказалась честность в суждениях. К примеру, в начале ноября на встрече с горожанами, отвечая на вопросы о работе общественного транспорта, Алексей Логвиненко бесхитростно признался: «…ни я, ни замглавы по транспорту, ни департамент транспорта, мы не понимаем, как решить транспортную проблему в городе. У нас для этого нет полномочий и образования». В общем, с задачей поиска градоначальника глава региона справился на «отлично». В Париж! Последний «нормандский формат» наступает Губернатор, по сути, теряет контроль и над внутренней политикой региона. Традиционно на пост атамана Всевеликого войска Донского попадали ставленники региональной власти. Однако в этот раз кандидату от губернатора – его заместителю Михаилу Корнееву – пришлось брать самоотвод, иначе мог бы получиться грандиозный скандал и раскол донского казачества. Тем не менее, несмотря на весь этот шлейф коррупционных скандалов и неочевидных управленческих достижений, Василий Голубев всё же решился снова идти в губернаторы. Возможно, встретив на недавнем съезде «Единой России» своего покровителя Дмитрия Медведева, воодушевился и решил, что за него, если что, заступятся и позволят в третий раз возглавить регион. В конце концов, подрастают же и внуки, которые наверняка щедро унаследовали бизнес-таланты губернаторской семьи. P. S. Когда верстался номер, стало известно: в Ростове сотрудники ФСБ задержали близкую к Василию Голубеву главу регионального минздрава Татьяну Быковскую. «На кошках тренируются»?

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