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«Голубь мира» по-американски: Убережёт ли Трамп США от новой войны

20 января 2020, 19:24  •  36 • Аналитика

Дональд Трамп – единственный из президентов США последних десятилетий, кто за годы своего правления не развязал новую войну. Но позволят ли ему доработать свой президентский срок, так и не начав масштабные боевые действия в какой-нибудь точке мира?


В мире у Дональда Трампа репутация «ястреба». Резкий и напористый, агрессивный, не лезущий за словом в карман, Трамп выглядит очень воинственным политиком. Но это лишь внешний образ. Если говорить о реальных делах, то пока Трамп на фоне всех своих предшественников – Обамы, Бушей старшего и младшего, Клинтона, Рейгана – выглядит чуть ли не "голубем мира". Ни одной новой войны в годы президентства Трампа не развязано, были превентивные удары, в том числе по Сирии и иранскому генералу в Багдаде, но к новым войнам это точно (на данный момент, по крайней мере) не привело.



Несмотря на страшные угрозы в адрес «неправильных» государств, Трамп не спешит начинать новые военные конфликты. Более того, он не раз говорил о необходимости вывода американских войск из Афганистана, Ирака и Сирии. Конечно, дело не в миролюбии президента, а скорее в экономических соображениях: опытный бизнесмен, Трамп не хочет расходовать деньги американского бюджета на постоянные военные конфликты в далеких азиатских и африканских странах. Тем более, он прекрасно понимает, что на фоне реального экономического противостояния США с Китаем мелкие войны в Афганистане, Сирии, Ираке, Ливии, Йемене могут стать лишь воронкой, засасывающей американские деньги без подлинной пользы для страны.

Однако личные взгляды Трампа на заокеанские военные кампании США – это одно, а позиция американского истеблишмента – совсем другое. Джона Болтона называли одним из главных реальных «ястребов» в администрации Трампа, поскольку он настаивал и на развязывании войны против Ирана и на сохранении активного присутствия американских войск в Сирии. От Болтона Трамп избавился, но это не означает, что он полностью оградил себя от давления со стороны «партии войны».

Что интересно, в отличие от многих американских президентов Дональд Трамп, несмотря на несколько лет обучения в военизированной частной школе «Нью-Йоркская военная академия», в американской армии не служил и всячески уклонялся от отправки во Вьетнам. Причем дело не в каких-то личных качествах президента: Трамп и сейчас не скрывает своего негативного отношения к боевым действиям в Индокитае, называя Вьетнамскую войну катастрофой для Соединенных Штатов.

Естественно, что глава государства руководствуется не столько пацифистскими соображениями (его все же сложно назвать пацифистом), сколько своим пониманием реальных политических и экономических интересов Вашингтона. Зато торговые войны и экономические санкции – настоящий «конек» Дональда Трампа, который убежден в эффективности подобных рычагов давления.

Сторонники новой войны, пользующиеся большим влиянием в Республиканской партии, впрочем, могут надавить на Трампа, угрожая лишением поддержки перед процедурой импичмента. Некоторые эксперты не зря называют убийство генерала Касема Сулеймани своеобразной платой Трампа республиканцам за поддержку. И ответный удар Ирана для большинства предшественников Трампа был бы явным сигналом к войне. Но не для "голубя мира" с миллиардным состоянием и пониманием того, как легко можно всё потерять.

Но многим «ястребам» одного лишь удара по кортежу иранского военачальника мало – они хотят полномасштабной войны с Ираном, что будет отвечать и потребностям воротил военно-промышленного комплекса. Поэтому они будут давить на Трампа, и президент, несмотря на свое нежелание втягивать Штаты в крупномасштабный конфликт на Ближнем Востоке, в конечном итоге может им подчиниться.

Впрочем, если Дональду Трампу удастся до конца 2020 года продержаться без развязывания войн, то он войдет в историю американского государства как один из самых миролюбивых его президентов с начала прошлого века. Да уберечь США от новой войны - это в первую очередь в интересах самого американского народа. Трамп это понимает, и на этом посыле вполне может выиграть следующие президентские выборы.
Илья Полонский

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