Головы полетели: Зеленский потребовал неотложной отставки глав МИД, Минобороны и СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский требует, чтобы Верховная рада рассмотрела вопрос об освобождении от должностей двух министров и председателя Службы безопасности Украины (СБУ). Документ был вывешен на официальном сайте главы государства в четверг.

Таким образом, постов должны лишиться Павел Климкин, Степан Полторак и Василий Грицак.

"Глава государства настаивает на неотложном рассмотрении Радой этих вопросов", - подчеркнули в пресс-службе администрации Зеленского.

Ранее президент Незалежной уже призывал уволить вышеупомянутых чиновников, а также генерального прокурора Юрия Луценко. Климкин не стал дожидаться официальной просьбы, а сам написал заявление об отставке, как только стало известно о победе Зеленского на выборах.

Полторак также написал заявление об увольнении с должности. Это произошло 20 мая. В тот же день Грицак, возглавивший СБУ в июле 2015 года, также объявил об уходе в отставку. Рапорты об увольнении написали и все его заместители.