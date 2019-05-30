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Головы полетели: Зеленский потребовал неотложной отставки глав МИД, Минобороны и СБУ
30 мая 2019, 17:54 • 103 • В мире
Президент Украины внес в Верховную раду представление с требованием освободить от занимаемых должностей двух ключевых министров. В пресс-службе главы государства подчеркнули, что вопрос неотложный.
Президент Украины Владимир Зеленский требует, чтобы Верховная рада рассмотрела вопрос об освобождении от должностей двух министров и председателя Службы безопасности Украины (СБУ). Документ был вывешен на официальном сайте главы государства в четверг.
Таким образом, постов должны лишиться Павел Климкин, Степан Полторак и Василий Грицак.
"Глава государства настаивает на неотложном рассмотрении Радой этих вопросов", - подчеркнули в пресс-службе администрации Зеленского.
Ранее президент Незалежной уже призывал уволить вышеупомянутых чиновников, а также генерального прокурора Юрия Луценко. Климкин не стал дожидаться официальной просьбы, а сам написал заявление об отставке, как только стало известно о победе Зеленского на выборах.
Полторак также написал заявление об увольнении с должности. Это произошло 20 мая. В тот же день Грицак, возглавивший СБУ в июле 2015 года, также объявил об уходе в отставку. Рапорты об увольнении написали и все его заместители.
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