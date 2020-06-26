Голову в песок. Зачем в Вильнюсе в самом центре города открыли пляж?

Автор фельетона Петр Малеев, радио Sputnik, Прибалтика

Вильнюс – город не совсем стандартный. Золотой век градостроительства (когда большинство городов перестраивалось по генпланам) оставил его в стороне. И вообще, с планами как-то исторически не складывалось – планы ограничивались "а построю-ка я тут". Строили много, кто как хотел. Поэтому с прямыми, а тем более широкими улицами – полный швах. Что характерно, эта добрая традиция передается из поколения в поколение и отлично существует до сих пор, несмотря ни на какие ушагавшие далеко вперед тенденции.

Впрочем, одно исключение есть. В свое время генерал-губернатору надоело петлять по закоулкам: город для империи – значительный, а не то что парад провести, просто строем пройти нельзя, выстроиться – вообще негде. И повелел он организовать проспект: по направлению руки все к черту снесли, а в конце новой ровной улицы разбили плац. Затем там все хорошенько заросло быльем и уже советские архитекторы организовали площадь, в центре которой привычно расположился Ильич.

Новая республика Ильича быстренько свалила, а сама площадь стала зарастать мхом и проектами. Одни предлагали установить там что-нибудь мощное про жертв репрессий, другие – выкопать бункер какой-нибудь войны, третьи – установить герб, четвертые – горб, пятые – гроб, шестые – гриб. С учетом очередных городских выборов властям нужно было решать – что именно.

И либеральный мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс решил этот вопрос креативненько: насыпал на площадь песок. Сейчас же типа лето? Ну и типа там коронавирус, туризм, убытки, ограничения, "отдыхай дома". Ну вот вам и типа пляж. Шезлонги, зонтики, камешки, женщины в фейсбуках умиляются, лайки, репосты. Для пущей верности – вот вам табло, по нему будут показывать море. Чем не отдых? По крайней мере, о нас заговорят. А что еще нужно перед выборами?

Конечно, много недовольных. Какой к черту пляж – это просто площадь в песке. Еще и напротив священного дома – бывшего здания КГБ ЛССР, теперь, ясное дело, – музея жертв геноцида. Пляж подразумевает какой-то водоем рядом. А тут кругом центр города, люди, улицы, машины, магазины. Это что за место в центре столицы, где, не стесняясь, можно светить потускневшими татуировками и телесной прослойкой?

Тем, кто чего-то не понимает, объясняют те, кто понимает все. Что значит моря нет? Море есть – воды нет. А если у человека нет возможности на море ехать? Покажите такого человека, отвечают им. А тем более покажите его здесь. Кто не может, тот и сюда не придет. Спорят, в общем. Но все однозначны в оценках: во всей истории с проектами памятников на площади мэр поступил неоднозначно. Песок – штука коварная: можно на нем погреться, можно увязнуть. А если что, можно в него засунуть голову. Почему нет-то – пусть будет и такая возможность.