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Голову декоммунизируйте: Верка Сердючка отреагировала на декоммунизацию ее дома
25 февраля 2018, 23:24 • 335 • Политика
Власти Киева решили снять пятиконечную звезду с дома, где проживает Андрей Данилко.
Украинский певец и шоумен Андрей Данилко, более известный своим сценическим образом Верки Сердючки, предложил украинским чиновникам декоммунизировать голову. Таким образом артист отреагировал на планы властей Киева снять пятиконечную звезду с дома, где он проживает.
Речь идет о многоэтажном здании, расположенном на главной улице Киева - Крещатике. По словам артиста, если уж начали снимать звезды, то следует также декоммунизировать заодно и саму Верку Сердючку. Неотъемлемой частью сценического образа Андрея Данилко является головной убор, который украшен огромной пятиконечной звездой.
Напомним, что на Украине уже несколько лет действует закон о декоммунизации. Согласно этому документу, все памятники, связанные с советским наследием Украины, должны быть уничтожены, а города, населенные пункты и улицы, носящие имена деятелей СССР, - переименованы.
Из-за этого закона город Днепропетровск сменил название на Днепр, а Кировоград - на Кропивницкий. Кроме того, по всей стране было уничтожено множество памятников советским героям и руководителям.
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