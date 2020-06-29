|
"Головой поехали": статья о "сговоре" России с талибами может привести к войне
29 июня 2020, 18:00 • 95 • Политика
Соловьев назвал материал клеветническим и созданным в угоду достижения внутриполитических целей
Скандальная статья, вышедшая в New York Times про "сговор" России с талибскими боевиками в Афганистане ни много ни мало может привести к Третьей мировой войне. Так прокомментировал публикацию в американском издании телеведущий Владимир Соловьев.
По его мнению, авторы материала тронулись умом, поскольку написанное ими не является "безобидными шуточками", которые чреваты новыми антироссийскими санкциями, но и могут "мировую войну развязать".
"А доказательства есть? Или для достижения своих внутриполитических целей все средства хороши, включая клевету?" – написал журналист в своем "телеграм-канале".
Напомним, в статье авторы ссылкой на анонимных источников американской разведки утверждают, что их российские коллеги якобы предлагали деньги боевикам, связанным с запрещенным в РФ террористическим движением "Талибан", за нападения на военнослужащих Пентагона в Афганистане. Доказательств этому издание не привело.
Данная лживая новость привела к тому, что дипломатам посольства России в США начали поступать угрозы, в связи с чем наша дипмисия потребовала от штатовских властей адекватного реагирования. Сам хозяин Белого дома назвал публикацию "заказухой".
В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил материал в New York Times как лживый. Он выразил сожаление, что в Штатах падает уровень журналистики в ранее профессиональных и качественных СМИ. По его словам, теперь все чаще они "не гнушаются публиковать абсолютные утки", теряя свой престиж и реноме, сообщает РИА "Новости".
Подпишитесь на нас
Загрузка...
95
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
23 июня 2020, 03:00
|
25 июня 2020, 20:25
|
24 июня 2020, 05:00
|
23 июня 2020, 03:00
|
28 июня 2020, 03:32
|
24 июня 2020, 00:00
|
26 июня 2020, 18:00