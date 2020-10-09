Головная боль чиновников: Всероссийский проект Мишустина получил зелёный свет

Как отмечается в материале URA.RU, финальная редакция общенационального плана восстановления экономики - аппаратный триумф Михаила Мишустина. В итоговом 139-страничном документе прописано примерно 500 мер. Отмечается, что в итоговой редакции по сравнению с предыдущей версией появилось гораздо больше мер по цифровизации госаппарата.

По мнению директора Института современного государственного развития Дмитрия Солонникова, усиленный акцент на цифровизацию в нацплане по восстановлению экономики означает, что Путин помогает Мишустину развивать страну в направлении, которое тот выработал ещё в ФНС. Это значит, что Мишустин пользуется доверием у президента.

При этом Солонников отмечает, что для чиновников цифровизация - это самая настоящая "головная боль".

"Не получится скрыть свою неэффективность. К тому же работа госорганов при таком процессе будет требовать значительно меньше затрат, значит, аппарат чиновников будут ждать сокращения", - объяснил эксперт.