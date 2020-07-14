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Головченко: между Россией и Белоруссией открывают границу

14 июля 2020, 21:00  •  109 • Политика
Фото: mil.ru
Страны договорились о возобновлении транспортных перевозок
Россия готова возобновить транспортное сообщение с Белоруссией после перерыва, вызванного пандемией коронавирусной инфекции. Изменения коснуться как железнодорожного транспорта, так и авиаперевозок.
Такое решение было принято после переговоров между главами российского и белорусского правительства, которые состоялись в Москве. Об этом сообщает РИА "Новости".
"Российская сторона мониторит ситуацию, исходя из своей эпидемиологической обстановки", – говорит премьер-министр Белоруссии Роман Головченко.
Когда именно назначено открытие границ не разглашается, однако утверждает белорусский премьер, это произойдет в ближайшее время.
Напомним, закрытие границ между Россией и Белоруссией состоялось 16 марта. Для Александра Лукашенко такое решение российских властей стало настоящим ударом. По его мнению, пандемия коронавируса свела весь мир с ума.

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