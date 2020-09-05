Голованов указал на нестыковки в белорусском сливе

Так он прокомментировал аудиозапись, которая в пятницу вечером появилась в соцсетях. На ней два человека, представляющих Варшаву и Берлин, обсуждают ситуацию с Алексеем Навальным. Из контекста разговора становится ясно, что "отравление" блогера было подстроено, чтобы Кремль "не совал нос" в Белоруссию.

Голованов напомнил о "33 богатырях" - российских гражданах, которые были задержаны в Минске по наводке СБУ. Кроме того, журналист не понимает, почему одним из участников заговора оказалась именно Польша.

Послушал тайные переговоры Варшавы и Берлина. Блин, а не двух пранкеров подслушал Лукашенко? Если батька нам решил подсобить, подсунув фейк, - медвежья услуга. Запад только и ждёт, где мы облажаемся, - отметил журналист.

Скриншот: Telegram/Голованов

Напомним, что ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусские спецслужбы перехватили переговоры Берлина и Варшавы, которые свидетельствуют о том, что "отравление" Навального было подстроено.