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Голованов указал на нестыковки в белорусском сливе

05 сентября 2020, 02:05  •  3 • Политика
Журналист Роман Голованов указал на нестыковки в белорусском сливе. Он не исключает, что "батька оказал России медвежью услугу", обнародовав фейк.
Так он прокомментировал аудиозапись, которая в пятницу вечером появилась в соцсетях. На ней два человека, представляющих Варшаву и Берлин, обсуждают ситуацию с Алексеем Навальным. Из контекста разговора становится ясно, что "отравление" блогера было подстроено, чтобы Кремль "не совал нос" в Белоруссию.
Голованов напомнил о "33 богатырях" - российских гражданах, которые были задержаны в Минске по наводке СБУ. Кроме того, журналист не понимает, почему одним из участников заговора оказалась именно Польша.
Послушал тайные переговоры Варшавы и Берлина. Блин, а не двух пранкеров подслушал Лукашенко? Если батька нам решил подсобить, подсунув фейк, - медвежья услуга. Запад только и ждёт, где мы облажаемся, - отметил журналист.
Скриншот: Telegram/Голованов
Напомним, что ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусские спецслужбы перехватили переговоры Берлина и Варшавы, которые свидетельствуют о том, что "отравление" Навального было подстроено.

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