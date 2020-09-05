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Голованов указал на нестыковки в белорусском сливе
05 сентября 2020, 02:05 • 3 • Политика
Журналист Роман Голованов указал на нестыковки в белорусском сливе. Он не исключает, что "батька оказал России медвежью услугу", обнародовав фейк.
Так он прокомментировал аудиозапись, которая в пятницу вечером появилась в соцсетях. На ней два человека, представляющих Варшаву и Берлин, обсуждают ситуацию с Алексеем Навальным. Из контекста разговора становится ясно, что "отравление" блогера было подстроено, чтобы Кремль "не совал нос" в Белоруссию.
Голованов напомнил о "33 богатырях" - российских гражданах, которые были задержаны в Минске по наводке СБУ. Кроме того, журналист не понимает, почему одним из участников заговора оказалась именно Польша.
Скриншот: Telegram/Голованов
Напомним, что ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусские спецслужбы перехватили переговоры Берлина и Варшавы, которые свидетельствуют о том, что "отравление" Навального было подстроено.
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