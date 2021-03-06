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«Голова разболится не только у метеозависимых людей»: синоптики предупредили о барическом дне в Москве

06 марта 2021, 21:15  •  72 • В России
В Москве в воскресенье ожидается так называемое барическое дно — резкое снижение атмосферного давления. Как сообщили синоптики, показания барометров обрушатся с нынешней нормы в 747 мм ртутного столба до 729 мм, что может привести к ухудшению самочувствия у жителей столицы. Кроме того, в Москве ожидаются метель и сильные порывы ветра. К 9 марта будет сильное похолодание: ночью температура приблизится к отметке -20 °С.
 
РИА Новости © Григорий Сысоев
 

В Москве в воскресенье, 7 марта, ожидается резкое снижение атмосферного давления. Об этом RT рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Синоптик также предупредил об ухудшении метеоусловий — москвичей ожидает метель и сильный ветер.

«Завтра нас ждёт тройной удар по параметрам атмосферы. Во-первых, мощный снегопад с метелями и ухудшением видимости. Во-вторых, штормовой ветер. И в-третьих, барическое дно, обрушение показаний барометров с нынешней нормы в 747 мм ртутного столба до 729 мм ртутного столба», — рассказал Тишковец.

«Давление упадёт на 18 пунктов за сутки, а при таких показателях голова разболится не только у метеозависимых людей», — предупредил специалист.

По его словам, с северо-запада к столичному региону приближается мощный североатлантический «циклон-паук», который накроет Москву уже в конце ночи. К утру начнётся снег, который будет идти всё воскресенье. 

«Я думаю, выпадет 8—10 мм осадков, что составляет четверть месячной нормы. Ветер юго-западный — западный, который будет достигать штормовых 15—20 м/с. Температура ночью составит -6...-11 °С, днём в Москве возможно кратковременное потепление до 0...-2 °С, в Подмосковье — до -4...+1 °С», — пояснил синоптик.

При этом в праздничный день, 8 марта, Москва окажется в тылу циклона. Интенсивность выпадения снега уменьшится, ночью ожидается -6...-11 °С, днём — -3...-8 °С. Скорость ветра также снизится и достигнет 5—10 м/с.

К 9 марта, по словам Тишковца, усилится похолодание: ночью отметка термометра опустится до -16...-21 °С, днём — до -8...-13 °С. Серьёзных осадков не ожидается.

  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

«10 и 11 марта инициативу перехватит антициклон. Будет солнечно, без осадков, но очень холодно. В ночное время ударят двадцатиградусные морозы, ожидается -22...-27 °С, а на востоке региона и до -30 °С. Днём в среду прогнозируется -9...-14 °С, а в четверг — -6...-11 °С. Ну и в пятницу ночью ожидается -7...-12 °С, а днём температура будет стремиться к нулевой отметке», — отметил Тишковец.

О предстоящем ухудшении погодных условий RT сообщил и научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Погода переменчивая. Сегодня она вполне комфортная, а вот завтра возможно существенное ухудшение. Это будет именно та погода, которую принято называть непогодой. А именно: ночные температуры около -10 °С, а днём около нулевой отметки», — сообщил он.

Специалист пояснил, что днём в воскресенье через Москву будет проходить так называемый «ныряющий циклон». Жители столицы столкнутся с усилением ветра до 17 м/с и сильной метелью, отметил Вильфанд. 

По его словам, 8 марта снегопад существенно ослабнет, температура составит -3...-5 °С, порывы ветра будут достигать примерно 13—15 м/с.

Самое заметное похолодание ожидается 9 марта: ночью, по данным синоптика, температура приблизится к отметке -20 °С, а днём — -8...-10 °С.

«10 марта температура существенно не изменится, но вот снега уже не будет. «Ныряющий циклон» будет глубоким, то есть в его центре давление будет низким. Поэтому 7 марта существенно понизится давление — около 730 мм ртутного столба. А вот 8 и 9 марта давление заметно повысится», — пояснил Вильфанд.

Напомним, 4 марта Роман Вильфанд сообщал, что россияне в нынешнем году пережили аномально холодную зиму, средняя температура была на 2—4 °С ниже нормы. 

«Всё-таки после 2011 года ничего подобного не было. Наконец-то средняя температура в феврале оказалась ниже нормы, особенно на Азиатской территории России», — цитирует его РИА Новости. 

В то же время в арктических регионах было теплее обычного, рассказал Вильфанд.

Ранее ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков в разговоре с радио Sputnik рассказал, что до конца марта среднесуточная температура будет колебаться около нулевой отметки и уходить то в плюс, то в минус.

Устойчивого потепления, по его мнению, ждать раньше второй половины марта не стоит.

«Скорее всего, это будет уже устойчивый переход через ноль к положительным значениям, это уже будет начало метеорологической весны. В среднем много лет метеорологическая весна начинается с последней недели марта, но в данном случае произойдёт на неделю — дней на 10 раньше обычного», — заявил он.

Он также высказал мнение, что начало апреля будет по-весеннему тёплым, воздух прогреется до +5...+7 °С, осадки начнут выпадать преимущественно в виде дождя.

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