|
Голосующих по поправкам пытались переубедить фейками: МВД раскрыло "иностранный сценарий"
07 июля 2020, 01:00 • 93 • Политика
В МВД зафиксировали попытки воздействия на граждан России во время голосования. Как сообщил замглавы ведомства Игорь Зубов, на людей пытались воздействовать фейковыми сообщениями, распространяемыми из-за рубежа.
Граждан России во время голосования по поправкам в Конституцию пытались переубедить при помощи фейков. Как сообщил замглавы МВД Игорь Зубов, правоохранители зафиксировали попытки внешнего воздействия на волеизъявление людей.
Эти действия совершались при помощи мобильных телефонов и интернет-ресурсов, зарегистрированных за рубежом.
Как пояснил Зубов, с зарубежных номеров велось распространение фейков о голосовании. Все случаи вмешательства были взяты на заметку и направлены на проверку в территориальные органы.
По его словам, несмотря на то что эта информация носила фейковый характер, она активно использовалась, тиражировалась и, вероятно, будет использоваться в попытках очернить голосование.
93
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
03 июля 2020, 08:00
|
04 июля 2020, 18:00
|
01 июля 2020, 19:25
|
02 июля 2020, 03:00
|
05 июля 2020, 20:00
|
05 июля 2020, 01:00
|
02 июля 2020, 11:00