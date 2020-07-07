Голосующих по поправкам пытались переубедить фейками: МВД раскрыло "иностранный сценарий"

Граждан России во время голосования по поправкам в Конституцию пытались переубедить при помощи фейков. Как сообщил замглавы МВД Игорь Зубов, правоохранители зафиксировали попытки внешнего воздействия на волеизъявление людей.

Эти действия совершались при помощи мобильных телефонов и интернет-ресурсов, зарегистрированных за рубежом.

Как пояснил Зубов, с зарубежных номеров велось распространение фейков о голосовании. Все случаи вмешательства были взяты на заметку и направлены на проверку в территориальные органы.

По его словам, несмотря на то что эта информация носила фейковый характер, она активно использовалась, тиражировалась и, вероятно, будет использоваться в попытках очернить голосование.