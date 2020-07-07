Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Скрытое в Конституции: Донбасс станет частью России
Полная боевая готовность или плевок в лицо защитникам Донбасса?
Затравить не удалось - последнее слово осталось за ней: Терешкова обратилась к П...
"Это так умно": Находчивой пассажирке с суперзащитой от COVID позавидо...
Главная / Политика

Голосующих по поправкам пытались переубедить фейками: МВД раскрыло "иностранный сценарий"

07 июля 2020, 01:00  •  93 • Политика
В МВД зафиксировали попытки воздействия на граждан России во время голосования. Как сообщил замглавы ведомства Игорь Зубов, на людей пытались воздействовать фейковыми сообщениями, распространяемыми из-за рубежа.
Граждан России во время голосования по поправкам в Конституцию пытались переубедить при помощи фейков. Как сообщил замглавы МВД Игорь Зубов, правоохранители зафиксировали попытки внешнего воздействия на волеизъявление людей.
Эти действия совершались при помощи мобильных телефонов и интернет-ресурсов, зарегистрированных за рубежом.
Как пояснил Зубов, с зарубежных номеров велось распространение фейков о голосовании. Все случаи вмешательства были взяты на заметку и направлены на проверку в территориальные органы.
По его словам, несмотря на то что эта информация носила фейковый характер, она активно использовалась, тиражировалась и, вероятно, будет использоваться в попытках очернить голосование.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



93
Источник
Похожие новости
06 июля 2020, 23:00
Эксперт: война на Украине начнется из-за солдат НАТО на ее территории
06 июля 2020, 23:00
Москва решит проблему воды в Крыму без войны
06 июля 2020, 23:00
В хозяйстве пригодилось. Турция протестировала радар С-400 на американских истребителях
06 июля 2020, 23:00
Фото со спутника раскрыли "главную базу" Турции в Ливии
07 июля 2020, 01:00
Отдаст ли Путин Крым и Донбасс? Венедиктов ответил Гордону: "Опа - и двинули"
06 июля 2020, 23:00
Оговорка по Фрейду. Политик из ЕС перепутал Россию и Турцию, говоря об улучшении отношений
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 июля 2020, 08:00
"Анка вяло отреагировала": Просьбу Киева к ФРГ из-за голосования в Крыму подняли на смех
04 июля 2020, 18:00
Зеленский отверг требования России по Донбассу
01 июля 2020, 19:25
Записки киевлянки: «Украину Россия потеряла навеки!»
02 июля 2020, 03:00
"Упрячьте": Порошенко попытался взять Зеленского "на слабо"
05 июля 2020, 20:00
"Русский голос" за три дня поднял на уши поляков
05 июля 2020, 01:00
"Это так умно": Находчивой пассажирке с суперзащитой от COVID позавидовал весь салон
02 июля 2020, 11:00
"Они никогда в жизни этого не сделают": Назван главный страх Украины перед Донбассом
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.