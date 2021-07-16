Голосовое обобщение: в АПЭК оценили возможности партий перед выборами

«Единая Россия» сможет получить конституционное большинство на выборах в Госдуму, которые пройдут в сентябре, говорится в аналитической записке Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК). Авторы документа (есть у «Известий») выделили в думской кампании от 15 до 18 регионов, в которых есть потенциал у оппозиции. При этом на губернаторских выборах второй тур возможен в Хабаровском крае, считают аналитики. Эксперты с в целом согласны с такими оценками. Они отмечают, что пандемия серьезно отражается на ходе кампании — в этот раз работу «в поле» и встречи с избирателями заменит агитация в соцсетях.

Региональный расклад

Конституционное большинство на выборах в Госдуму восьмого созыва сохранится за «Единой Россией». Это подтверждают опросы общественного мнения, показывающие рейтинг партии, достаточный для получения наибольшего количества мандатов. Об этом говорится в аналитической записке АПЭК «Парламентская кампания и выборы губернаторов: региональная специфика».

Как отмечают ее авторы, максимально высокая поддержка партии сохранится в регионах Южного, Северо-Кавказского, ряде субъектов Приволжского федерального округа, регионах Уральского (Ямало-Ненецкий автономный округ, Тюменская область), Сибирского (Республика Тыва, Кемеровская область) и Дальневосточного федеральных округов (Чукотка). На уровень выше среднего по стране «Единая Россия» может рассчитывать в нескольких субъектах Центрального федерального округа.

Более конкурентная ситуация, по прогнозам АПЭК, может сложиться в части Северо-Западного округа, например, в Коми и ряде районов Санкт-Петербурга, при этом с сохранением зон ярко выраженного лояльного голосования в Ленинградской области. Также в этот список могут попасть некоторые территории Центрального, Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. В том числе, Новосибирская, Омская, Иркутская области, Алтайский, Забайкальский, Хабаровский края и республики Алтай, Хакасия и Саха.

Примерно в 15-18 регионах у оппозиции есть потенциал, рассказал «Известиям» глава АПЭК Дмитрий Орлов. ЛДПР, по данным авторов исследования, может рассчитывать на поддержку выше среднего в ряде дальневосточных и северных регионов, а также в части территорий Уральского и Северо-Западного федеральных округов. У КПРФ сильный электорат в некоторых субъектах южной Сибири. А вот в ЦФО коммунисты будут конкурировать за голоса с либерал-демократами. Особенно серьезная борьба может развернуться за оппозиционных избирателей Москвы. Для «Справедливой России — За правду» регионами с более высокими показателями поддержки могут стать те, где от партии баллотируются узнаваемые политики. Это Якутия, Челябинская, Астраханская, Ярославская области, а также ряд территорий Северо-Западного и Уральского федерального округов.

При этом в АПЭК допускают, что в нескольких регионах между оппозиционными партиями произойдет перераспределение электората. Так, не исключен определенный отток сторонников ЛДПР в Хабаровском крае и Владимирской области, КПРФ — в Хакасии. Также возможно снижение уровня лояльного партии власти голосования в регионах, где в период между парламентскими выборами произошли отставки популярных губернаторов-«старожилов», например, в Белгородской области.

Для непарламентских партий характерна активная кампания в крупных городах при сохранении более высоких результатов в ряде базовых для них субъектов. В том числе там, где в Госдуму баллотируются сильные кандидаты. Например, для «Яблока» результаты выше среднего по стране можно ожидать в Москве и на Северо-Западе (включая Санкт-Петербург), для «Родины» — в Москве, Тамбовской, Новосибирской области, для «Новых людей» — в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирской, Томской областях и, возможно, некоторых дальневосточных регионах.

Если говорить о губернаторских кампаниях, то Хабаровский край — единственный, где существует вероятность второго тура. Правда, АПЭК оценивает ее как среднюю. В остальных субъектах голосование с большой долей вероятности пройдет без сюрпризов.

— Значительных рисков на губернаторских выборах мы не ожидаем. Вероятно, в силу специфики электората протестный фон будет несколько выше в Тверской области, но на результат Игоря Рудени это повлиять не должно. Исключение — Хабаровский край, — пояснил «Известиям» Дмитрий Орлов.

Главная интрига

С оценками АПЭК согласны эксперты. По мнению главы Фонда развития гражданского общества Константина Костина, у «Единой России» самые сильные стартовые позиции перед выборами в Госдуму. В восприятии избирателей она была и будет неотъемлемой частью исполнительной власти, причем не только на федеральном, но и на региональном уровне.

Политтехнолог Дмитрий Фетисов считает, что определенную роль сыграет и инертность электората, и пассивность оппозиции, которая пока ничего весомого не предложила. Однако, по его мнению, все таки надо учитывать фактор «событийности». Также эксперт согласен с прогнозом по губернаторским выборам. По его словам, потенциально сильные кандидаты не стали выдвигаться и конкурировать с действующими врио.

— Сейчас проблемы могут быть только у Дегтярева, — полагает эксперт.

Глава политической экспертной группы Константин Калачев также считает, что «Единая Россия» без особых проблем наберет большинство.

— Дмитрий Орлов прав. Если мы будем считать тех, кто придет на выборы, то «Единая Россия» с учетом низкой явки среди протестного электората уже сейчас набирает более 45%. Ближе к дню голосования, думаю, что это будет уже больше 50%, — заявил «Известиям» эксперт.

Между тем, из-за пандемии коронавируса возможности партий по привлечению нового электората ограничены. И очередная волна COVID-19, безусловно, отражается на ходе кампании.

— Влияние пандемии в первую очередь проявляется в том, что из-за ковидных ограничений в этом политическом сезоне мы не видим работы «в поле». Деятельность агитаторов очень сильно затруднена. Кроме того, конечно, не будет массовых встреч с избирателями. В таких условиях делается ставка на интернет-технологии, по которым пока мало кто из партий умеет работать эффективно, — пояснил «Известиям» Дмитрий Фетисов.

По словам Константина Калачева, раньше успех кампании «измерялся количеством пожатых рук», теперь же агитационную работу приходится проводить в условиях эпидемии.

— Вместо встреч с избирателями будут больше востребованы работа в соцсетях, телефонные обзвоны, сарафанное радио и СМИ. Хотя, например, в Москве личные встречи с избирателями все равно проводятся, конечно, с соблюдением мер безопасности и не в таком массовом виде как раньше. В принципе, каналы коммуникации останутся прежними, изменится только их соотношение, — отметил эксперт.

По его мнению, главной интригой этих выборов станет не то, кто возьмет конституционное большинство, а кто из парламентских партий финиширует вторым, а также — появится ли в Госдуме фракция пятой политической силы.