Голосование в режиме реального времени: За выборами в Москве наблюдать может каждый

Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве запустил онлайн-трансляцию. Где ещё можно в режиме реального времени наблюдать за ходом голосования в Москве?

В Москве, как и по всей России, стартовал первый из трёх дней голосования за депутатов Госдумы. Всего за первый час после старта электронного голосования уже проголосовало свыше 13 тысяч москвичей. Об этом сообщается на профильном портале. Каждую секунду на платформу онлайн-голосования в Москве поступает около 50 тысяч запросов.

Тем временем общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве запустил онлайн-трансляцию со своей площадки в ЦВК "Экспоцентр". Кроме того, любой желающий может посмотреть в прямом эфире то, как проходит голосование в столице. Сделать это можно в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассниках", а также на официальном канале штаба в YouTube.

Напомним, москвичи могут проголосовать на выборах в Государственную думу как очно на избирательном участке (они открыты с 17 по 19 сентября с 8:00 до 20:00), так и онлайн с помощью системы дистанционного электронного голосования в специальном разделе портала mos.ru.