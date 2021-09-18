Голосование под расписку: Венедиктов рассказал о казусе на выборах в Москве

Руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за дополнительными выборами Алексей Венедиктов рассказал о казусе с голосованием одной из москвичек. По его словам, женщина, которая записалась на электронное голосование, отдала свой голос, явившись на избирательный участок. Но голосовала под расписку.

По словам руководителя Общественного штаба по контролю и наблюдению за дополнительными выборами Алексея Венедиктова, в столице практически нет жалоб на электронное голосование. Однако без казусов не обошлось.

Так, одна из москвичек, которая заранее записалась на электронное голосование, явилась на избирательный участок, чтобы проголосовать очно. Для этого женщине пришлось оставить специальную расписку, объяснив причину смены своего выбора.

"Она оставила расписку, что не будет голосовать в электронном виде, потому что мы не можем её изъять из реестра, блокчейн не позволяет", - цитирует Венедиктова Агентство городских новостей "Москва".

Только после этого женщине выдали избирательные бумажные бюллетени. Двойным голосованием это не является. Фактически москвичка проголосовала лишь один раз, как и положено по закону.

Политолог Сергей Марков тоже подтвердил, что выборы в нашей стране "проходят в строгом соответствии с законодательством, без серьёзных инцидентов, без серьёзных срывов". Кроме того, эксперт весьма высоко оценил технологический уровень голосования, подчеркнув, что Россия в настоящий момент "находится на передовых позициях" и у нас "одна из лучших технологических систем".

Онлайн-голосование стартовало накануне, в пятницу, 17 сентября, и продлится без перерыва три дня - до 20:00 19 сентября. Подобным образом могут проголосовать те жители столицы, кто подал заявку на участие в выборах онлайн до 23:59 13 сентября и успешно прошёл проверку всех данных в ЦИК России и других ведомствах.

Напомним, перед выборами в Госдуму Царьград провёл масштабное исследование в рамках проекта "Народное голосование". Мы просили кандидатов в депутаты ответить на пять вопросов:

- Чей Крым?

- Бог есть?

- Вы голосовали "за" поправки в Конституцию?

- В какой стране учатся ваши дети?

- Вы за гей-парады?

Вопросы выбирали зрители и читатели Царьграда, подчёркивая, что в программах кандидатов их интересуют именно эти точки отсчёта.

На этой неделе учредитель "Первого русского" Константин Малофеев подвёл итоги исследования в студии Царьграда вместе с экспертами.

"За несколько месяцев активисты Общества "Царьград" задали эти вопросы 2300 кандидатам в депутаты Госдумы (а всего на места в парламенте претендует около 6500). Таких опросов никто, кроме нас, не проводил. Мы узнали, что на самом деле думают кандидаты - о том, о чём они сами подчас не очень-то хотели говорить", - подчеркнул Малофеев.