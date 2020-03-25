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Голосование по поправке в Конституцию пройдет под наблюдением

25 марта 2020, 16:00  •  77 • В России

12 политических партий подписали соглашение с Общественной палатой о направлении наблюдателей на общероссийское голосование по поправкам в Конституцию. По словам секретаря общественной палаты Лидии Михеевой «положение составлено так, чтобы простому гражданину никакие бюрократические препоны не мешали: нужны будут элементарные сведения и минимальный объём документов», чтобы стать наблюдателем на голосовании по поправкам в Конституцию.

Секретарь Центризбиркома Майя Гришина призвала объединить усилия по общественному контролю за голосованием. По ее мнению, главный приоритет при голосовании - это удобство граждан и максимальный учёт их воли.

Представители 12 партий, в том числе, всех четырех, представленных в парламенте, в целом, согласились с этими выводами.

Михеева полагает, что благодаря достигнутому соглашению, наблюдатели в нужном количестве смогут проконтролировать ход голосования на каждом участке, где оно пройдет. И наблюдателей этих будет десятки тысяч.

Прежде подобный документ был подписан с общественными организациями.

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