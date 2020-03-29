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Голосование по поправкам в Конституцию окончательно заморозили

29 марта 2020, 18:35  •  74 • Политика
Элла Памфилова. Фото: CEC Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
В ЦИК РФ не смогли назвать даже примерную дату
Новую дату общероссийского голосования о поправках в Конституцию определят только после того, как нормализуется эпидемиологическая ситуация. А заявки, поданные на досрочное голосование, аннулируют.
Об этом на заседании ЦИК РФ заявила председатель комиссии Элла Памфилова. По ее словам, которые приводит ТАСС, досрочное голосование, которое должно было начаться с 1 апреля в труднодоступных и отдаленных районах, сейчас "замораживают".
Глава комиссии добавила, что голосование по Конституции ни в коем случае не совместят с единым днем голосования 13 сентября, когда будут выбирать губернаторов и депутатов законодательных органов.
Ранее Памфилова говорила, что дата голосования по Конституции может определиться до конца марта, а досрочное голосование отменять в Центризбиркоме не собирались. Более того, предусматривалось увеличение сроков досрочного голосования с трех до семи дней. Причем голосовать предполагалось на дому.

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