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Голосование по поправкам в Конституцию окончательно заморозили
29 марта 2020, 18:35 • 74 • Политика
В ЦИК РФ не смогли назвать даже примерную дату
Новую дату общероссийского голосования о поправках в Конституцию определят только после того, как нормализуется эпидемиологическая ситуация. А заявки, поданные на досрочное голосование, аннулируют.
Об этом на заседании ЦИК РФ заявила председатель комиссии Элла Памфилова. По ее словам, которые приводит ТАСС, досрочное голосование, которое должно было начаться с 1 апреля в труднодоступных и отдаленных районах, сейчас "замораживают".
Глава комиссии добавила, что голосование по Конституции ни в коем случае не совместят с единым днем голосования 13 сентября, когда будут выбирать губернаторов и депутатов законодательных органов.
Ранее Памфилова говорила, что дата голосования по Конституции может определиться до конца марта, а досрочное голосование отменять в Центризбиркоме не собирались. Более того, предусматривалось увеличение сроков досрочного голосования с трех до семи дней. Причем голосовать предполагалось на дому.
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