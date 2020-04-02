Голосование по поправкам в Конституцию может повлиять на введение режима ЧС?

25 марта президент России Владимир Путин объявил, что голосование по поправкам в Конституцию, которые глава государства лично внес на рассмотрение в Госдуму, переносится. Не исключено, что на фоне сложной эпидемиологической обстановки в стране могут ввести режим ЧС, и в этом случае для переноса сроков референдума есть явные юридические основания. Может ли важное голосование повлиять на введение особого положения? Не решат ли власти отложить режим ЧС, несмотря на ситуацию с коронавирусом?

Сюжет: Компромат

22 апреля в России должно было состояться голосование по поправкам в Конституцию, однако в ходе экстренного обращения к нации президент России Владимир Путин заявил о его переносе. В условиях нынешней эпидемиологической обстановки его проведение означает дополнительные риски распространения коронавирусной инфекции, поэтому решение выглядит вполне оправданным. Новая дата пока официально не озвучивалась, но с правовой точки зрения никаких нарушений нет: изменение дня голосования без назначения нового вполне возможно.

В президентской администрации предварительно наметили две даты, которые могут быть выбраны для проведения голосования: это, как сообщает издание РБК со ссылкой на близкие к Кремлю источники, 27 мая и 3 июня. Оба эти варианты не окончательные, так как пока отсутствует ясность, какова будет ситуация с распространением коронавируса в России. Источники считают, что положение к этому времени должно стабилизироваться, а если назначить более позднюю дату, люди начнут брать отпуска и отправляться за город, соответственно, обеспечить высокую явку будет проблематично. Еще один вариант – проведение плебисцита в рамках Единого дня голосования – представляется сложным для реализации и потому нежелательным.

Для ЧС дали добро

Накануне, 31 марта, Госдума приняла закон, позволяющий правительству вводить режим ЧС на всей территории страны. Этот шаг был предпринят на фоне распространения коронавируса и, по мнению авторов законопроекта, должен помочь не только защитить здоровье людей, но и оказать стране экономическую поддержку. Ранее данная прерогатива принадлежала президенту, однако, как отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, основной штаб по борьбе с коронавирусом действует в правительстве, следовательно, Кабмин должен получить расширенные полномочия в сложившейся ситуации. Интересно, что правительство получило право устанавливать обязательные для выполнения в условиях ЧС правила. Новые полномочия, как уже упоминалось выше, связаны с проблемой коронавируса, и какие шаги в ближайшее время предпримут власти, прогнозировать сложно. Возможно, если возникнет такая необходимость, правительство воспользуется новым правом.

Но как соотносится режим ЧС и голосование по Конституции? Могут ли чрезвычайные меры, обусловленные сложной эпидемиологической обстановкой, нарушить планы властей и еще раз отсрочить процедуру? Или, может быть, в Кремле решат иначе и просто откажутся от введения режима ЧС, даже если обстановка с коронавирусом будет прямым показанием к этому шагу, чтобы не срывать плебисцит?

Буква закона

При введении чрезвычайного положения на территории, на которую оно распространяется, выборы и референдумы не проводятся в течение всего периода действия чрезвычайного положения, а также в течение трех месяцев после его отмены. Более того, в этот период не может выдвигаться даже инициатива проведения референдума. Если проведение всенародного голосования было отложено, он может состояться по истечение трех месяцев с момента отмены чрезвычайного положения. Таким образом, существуют конкретные сроки, в которые проводить референдум запрещается.

Если обратиться к конкретной ситуации с голосованием по внесению поправок в Конституцию, здесь все необходимые формальности уже соблюдены – процесс согласования изменений завершен. К тому же, обозначенные выше ограничения не относятся к этой процедуре, поскольку фактически она не является референдумом. Данный процесс представляет собой выражение воли народа, а его инициатором выступил Путин, чтобы полностью заручиться поддержкой граждан и убедиться в своей правоте. Поэтому плебисцит может состояться сразу после того, как будут сняты текущие ограничения, связанные с коронавирусом.