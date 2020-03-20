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Голосование по поправкам в Конституцию могут перенести

20 марта 2020, 17:35  •  30 • Политика
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Коронавирус бросил серьезный вызов ЦИК
Эпидемия коронавируса влияет и на работу Центральной избирательной комиссии РФ, которая скорректировала сегодня процедуру всероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию страны. Например, увеличен срок проведения досрочного плебисцита с трех до семи дней, а также предоставлена возможность отдать свой голос вне помещения, если этого потребует эпидемиологическая ситуация в регионе.
Одновременно, как сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова, предполагается и приостановка подготовки к проведению референдума.
"Ни при каких условиях не будет проходить, если эпидемиологическая ситуация будет нести угрозу населению, оно будет перенесено на тот срок, который наши ведомства, которые за это отвечают, предложат руководству страны и руководство страны примет соответствующее решение", – цитирует ТАСС Памфилову.
Тогда все подготовительные мероприятия заморозят до назначения новой даты плебисцита. В данном отношении, по ее словам, российская избирательная система является современной, гибкой и готовой к любым ситуациям. При этом она призвала ЦИК сейчас не расслабляться.
Как рассказал изданию "Взгляд" политолог Антон Тимченко, Центризбирком скорректировал порядок голосования, поскольку в условиях пандемии COVID-19 для ведомства наивысшим приоритетом остается "безопасность и здоровье людей", так как нельзя допускать того, чтобы в помещении скапливалось в одно время много людей.
Эксперт назвал ситуацию с эпидемией нестандартной, в связи с чем "перед ЦИК стоит беспрецедентный вызов". Однако изменения, объявленные в пятницу, 20 марта, "служат созданию максимального удобства для граждан, чтобы они могли реализовать свое право".
И, конечно, если ситуация будет критичной в плане распространения коронавируса, референдум приостановят и на какое-то время его отложат, "поскольку закон позволяет провести голосование и позже", резюмировал политолог.
Напомним, ЦИК запустил сайт конституция2020.рф, на котором есть вся информация о всероссийском голосовании и поправках в Конституцию.

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