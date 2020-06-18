Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Крым отобрал у Украины козырь по Донбассу: Вопрос водной блокады решён
Киев отменил Минские соглашения. Официально и впервые
"Стыдно быть гусским": Одно напоминание имён кающихся в стиле Ахеджако...
Украинская позиция в Донбассе взмыла в воздух от мощного взрыва: ВСУ подсчитываю...
Главная / Политика

Голосование по поправкам в Конституцию хотят сорвать через суд. Уже дважды

18 июня 2020, 12:00  •  32 • Политика
Второй иск, оспаривающий указ о проведении 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию, подан в суд. Тем самым истец намерен сорвать голосование. Верховный суд иск зарегистрировал.
Ранее некий Виктор Мещеринов решил через суд сорвать голосование по поправкам в Конституцию и подал иск, который оспаривал указ президента России о проведении общероссийского голосования 1 июля.
Однако истец остался ни с чем - этот иск Верховный суд не принял.
Теперь подан второй аналогичный иск неким Геннадием Рудяком. Верховный суд документ зарегистрировал. Но и только. Решение о принятии к производству, судя по всему, пока не принято.
Как уточняется, в качестве ответчика по данному делу заявлен глава государства Владимир Путин.
Об этом сообщает "Интерфакс".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



32
Источник
Похожие новости
18 июня 2020, 01:00
Киеву дали срок представить свою позицию по Минским соглашениям
18 июня 2020, 03:00
В Чёрное море проник эсминец США. Русские силы начали комплекс мероприятий: "Всё под контролем"
18 июня 2020, 03:00
"Ждём, когда Трамп потратит миллионы": Американцы высмеяли своего президента из-за туннеля Путина
18 июня 2020, 01:00
Что теперь будет с Навальным? Оскорблённый им ветеран официально признан потерпевшим
18 июня 2020, 01:00
Ответ надо продумать: Санкции США против "Северного потока - 2" взволновали бундестаг
18 июня 2020, 01:00
Для каких стран Россия печатает деньги? Выяснилось, как наши банкноты оказались на Ближнем Востоке
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 июня 2020, 18:25
Почему Порошенко заговорил по-русски в офисе генпрокурора Украины
12 июня 2020, 02:00
"Русские эти? Да они никто!" США боятся ввязываться в войну, но гадят в Сирии - Тимошенко
12 июня 2020, 23:00
"Не везёт": Позор американских военных в состязании с русскими сняли на видео
17 июня 2020, 02:00
Транзита газа из России не будет - денег станет меньше: На Украине развели руками от бессилия
14 июня 2020, 06:00
Вы хотели новой Конституции? Получите и распишитесь!
14 июня 2020, 21:00
Кривое зеркало ДТП Михаила Ефремова: Всю правду о богеме высказал Сергей Михеев
14 июня 2020, 13:00
МН17 взрывали "простачки"? Независимый эксперт вскрыл ошибку двумя фото
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.