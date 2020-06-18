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Голосование по поправкам в Конституцию хотят сорвать через суд. Уже дважды
18 июня 2020, 12:00 • 32 • Политика
Второй иск, оспаривающий указ о проведении 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию, подан в суд. Тем самым истец намерен сорвать голосование. Верховный суд иск зарегистрировал.
Ранее некий Виктор Мещеринов решил через суд сорвать голосование по поправкам в Конституцию и подал иск, который оспаривал указ президента России о проведении общероссийского голосования 1 июля.
Однако истец остался ни с чем - этот иск Верховный суд не принял.
Теперь подан второй аналогичный иск неким Геннадием Рудяком. Верховный суд документ зарегистрировал. Но и только. Решение о принятии к производству, судя по всему, пока не принято.
Как уточняется, в качестве ответчика по данному делу заявлен глава государства Владимир Путин.
Об этом сообщает "Интерфакс".
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