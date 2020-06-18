Голосование по поправкам в Конституцию хотят сорвать через суд. Уже дважды

Ранее некий Виктор Мещеринов решил через суд сорвать голосование по поправкам в Конституцию и подал иск, который оспаривал указ президента России о проведении общероссийского голосования 1 июля.

Однако истец остался ни с чем - этот иск Верховный суд не принял.

Теперь подан второй аналогичный иск неким Геннадием Рудяком. Верховный суд документ зарегистрировал. Но и только. Решение о принятии к производству, судя по всему, пока не принято.

Как уточняется, в качестве ответчика по данному делу заявлен глава государства Владимир Путин.

Об этом сообщает "Интерфакс".