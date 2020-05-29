Голосование по Конституции рекомендовали растянуть на несколько дней

Роспотребнадзор и Центральная избирательная комиссия (ЦИК) порекомендовали растянуть голосование по поправкам в Конституцию на несколько дней. Об этом в пятницу, 29 мая, пишет РБК со ссылкой на соответствующий документ.

Данная мера нацелена на избежание случаев массового скопления людей на избирательных участках. При этом голосование предлагается провести на специально оборудованных площадках на открытом воздухе. У граждан, принимающих участие в голосовании, будут измерять температуру. В случае повышенной температуры у участника он будет направлен в отдельное дополнительное помещение, где должна быть установлена урна для голосования.

«Вблизи каждой площадки для голосования должна быть санитарная комната с водоснабжением, оборудованная мыльными принадлежностями и одноразовыми полотенцами или электросушилками, для обеспечения возможности мытья рук членами комиссии и участниками голосования», — гласят рекомендации.

Кроме того, предполагается обязательная дезинфекция рук для голосующих граждан, а также обеспечение их масками и перчатками. На участках будет нанесена разметка, призванная обеспечить расстояние между людьми не менее 1,5–2 м.

Россияне, которые из-за пандемии коронавирусной инфекции будут находиться на карантине, также смогут принять участие в голосовании. Избирательные комиссии должны будут заранее получить данные таких граждан и составить списки. Для находящихся на карантине будет учреждено специальное место для голосования.

Внести изменения в основной закон страны предложил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию 15 января. Он представил целый блок социальных поправок: гарантия МРОТа не ниже прожиточного минимума, индексация пенсий и соцвыплат и финансовая поддержка семей с детьми.

Законопроект о поправках приняла Госдума, изменения в Конституцию поддержали региональные парламенты, одобрил Совет Федерации, а Конституционный суд России признал законность предложенных изменений.

Первоначально голосование было запланировано на 22 апреля, но в ходе обращения к россиянам 25 марта президент перенес эту дату из-за эпидемии коронавируса на более поздний срок.

Вместе с тем в Кремле отметили, что новые сроки по голосованию о поправках в Конституцию будут определены по мере развития эпидемиологической ситуации.