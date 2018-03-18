Голосование кандидатов в президенты не прошло без скандала

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Проголосовав на выборах президента России, лидер ЛДПР Владимир Жириновский допустил нарушение.

Кандидат в президенты России от партии ЛДПР Владимир Жириновский в ходе голосования на своем избирательном участке допустил нарушение законодательства. Поставив "галку" в бюллетене, Жириновский предъявил его на камеру - показал, за кого именно голосовал.

Журналисты без труда разглядели, что голос Жириновский отдал за самого себя.

"Мне нечего скрывать, - заявил кандидат в президенты. - Это воля народа".

В толпе заявление Жириновского расценили как агитацию. В то же время Жириновский, опуская бюллетень в урну, подчеркнул: больше никто не прикасался к документу. Видео голосования опубликовано на личных страницах Жириновского в социальных сетях.

https://t.co/kvyy3fbaEB — Жириновский В.В. (@Zhirinovskiy) 18 марта 2018 г.