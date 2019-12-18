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Голосовали за «слугу», а требуется диктатор!

18 декабря 2019, 18:24  •  59 • Украина
В Верховной Раде заработал тотализатор: «слуги народа» Александр Дубинский и Андрей Мотовиловец заключили пари на деньги, возглавит ли Аваков правительство до конца мая 2020 года. Интрига же в том, что едва ли Авакову интересен премьерский пост – он и так на сегодняшний день самый могущественный в стране силовик. Киевляне шутят, что во вчерашних протестах у здания Рады с обеих сторон участвовали люди главы МВД – подконтрольных Авакову националистов разгоняли подчинённые ему же полицейские.
По закону у действующего правительства имеется год форы – кабинет можно будет отправить в отставку не ранее, чем в начале осени 2020-го. Однако в украинском законодательстве имеется немало «крючков», позволяющих, скажем, отстранить премьера «по состоянию здоровья» и назначить на его место исполняющего обязанности. Нынешнее правительство – «мальчики для битья», которых используют и «сольют», - об этом в Киеве говорят давно. Премьер Алексей Гончарук – постоянный объект насмешек, как будто он, а не Зеленский, веселил народ в «Квартале-95». Вот только проголосуют за рынок земли, объявят о начале «широкой приватизации» и вернут «Приватбанк» Коломойскому, - и отработавшего своё премьера «спишут его на берег». А замена найдётся быстро, в лице того же Авакова или кого-то ещё.
Расклад, конечно, увлекательный, но у него есть противники. Как минимум, двое – глава офиса президента Андрей Богдан и лидер партии «Слуга народа» Александр Корниенко. Перспектива смены премьера – откровенного слабака на могущественного силовика, - их пугает. Сегодня Богдан и Корниенко вполне успешно договариваются с Аваковым и действуют с ним заодно, «сливая» своих набирающий вес конкурентов, того же главу СБУ Ивана Баканова. Но что, если завтра Аваков захочет заменить слишком близкого президенту Богдана? Даже в сегодняшней конфигурации, в которой Аваков выступает главой МВД, у Богдана остаётся не слишком много шансов усидеть в своём кресле. А уж если Аваков станет премьером…
Похоже на то, что устраивая клоунаду с протестами у Верховной Рады, Аваков демонстрирует власти свою силу – мол, захочу – сам устрою майдан, и сам же его разгоню! На Зеленского, как уверяют в его окружении, такая демонстрация мощи действует устрашающе, фактически деморализуя неопытного и откровенно слабого главу государства. Но, с другой стороны, Зеленский видит в Авакове то, чем не обладает он сам – силу и мощь. И вполне может быть, что Зеленского устроит роль представительской фигуры при мощном канцлере – Авакове.

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