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Голосовали мертвецы: эксперт раскрыл схему нарушений на выборах США

20 ноября 2020, 14:25  •  230 • Политика
Фото: Keiko Hiromi/AFLO/www.globallookpress.com
У Трампа есть шанс задержаться в Белом доме
Кандидат от демократов Джо Байден выигрывает на выборах президента США за счет подтасовки бюллетеней. Об этом заявил известный австралийский блогер CatboyCami.
По его словам, доказать фальсификации довольно просто, все документы есть в открытом доступе. Можно дать, например, запрос, сколько граждан старше 150 лет проголосовали за демократов. Это покажет, сколько мертвецов "поддержали" Байдена.
По данным CatboyCami, при подсчете голосов учитывались странные бюллетени, где стояла просто галочка за Байдена, а остальные строки не были заполнены. А уж если изучить контент, наводнивший интернет, то станет ясно, сколько бюллетеней в поддержку Дональда Трампа были просто уничтожено – на некоторых участках их просто рвали на камеру.
Стример отметил, что в ночь после выборов в США отмечались компьютерные сбои, после ликвидации которых у Байдена неожиданно оказывался перевес. Но эти случаи почему-то никто не хочет проверять, пишет РИА ФАН.
Выборы президента США состоялись 3 ноября. 7 ноября Байден объявил себя победителем, однако Трамп поражения не признал, указав на многочисленные нарушения и потребовав проверки результатов в некоторых штатах. Официальные итоги выборов еще не объявлены. Эксперты полагают, что у Трампа еще есть шанс задержаться в Белом доме.

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