Голословные обвинения: RT уличил Bloomberg в публикации ложных данных об освещении сайтом канала протестов во Франции

RT уличил американское агентство Bloomberg в публикации недостоверной информации об освещении протестов журналистами RT и Sputnik. Bloomberg заявляет, что российские СМИ якобы приводят неверные данные и вводят общественность в заблуждение по поводу акций «жёлтых жилетов». Однако само агентство в том же материале исказило содержание одной из статей и ложно обвинило RT в том, что телеканал не отвечал на его запрос.

Американское издание Bloomberg сообщило об усилении активности российских СМИ при освещении протестов «жёлтых жилетов», сотрясающих Францию в течение последнего месяца. Протестное движение, начинавшееся как манифестация против повышения цен на бензин, вылилось в беспорядки по всей стране, а к экономическим лозунгам прибавились и политические, главный из которых — отставка Макрона.

Издание Bloomberg 8 декабря выпустило статью под названием «На фоне бушующих протестов «жёлтых жилетов» пророссийские аккаунты в соцсетях взялись за Макрона». В ней американское СМИ заявило, что после попыток дестабилизировать Францию во время выборов 2017 года, в которых обвинялась Россия, «русские, кажется, снова вернулись». В качестве «доказательства» вмешательства России во французские события приводятся данные Альянса по защите демократии — одного из подразделений Германского фонда Маршалла США* — американской неправительственной организации.

По словам издания, сотрудники этого альянса, отслеживая деятельность 600 аккаунтов, «продвигающих мнение Кремля», в соцсети Twitter, обнаружили, что все они как один освещают протесты во Франции. Аналитики этой структуры, в наблюдательный совет которой входят бывший посол США в России Майкл Макфол, советник Хиллари Клинтон Джейк Салливан и известный неоконсерватор Уильям Кристолл, утверждают, что налицо «интерес к усилению конфликта».

«Во французских протестах виноваты мы. RT и Спутник. Ну а кто ещё? Сегодня нас клеймит Bloomberg. Согласно Bloomberg, мы сообщили, что всё больше французских полицейских отказываются поддерживать Макрона и переходят на сторону протестующих. А на самом деле, это представитель полицейского союза в беседе с нами выразил такую точку зрения», — прокомментировала главный редактор RT Маргарита Симоньян.

«Bloomberg также не понравилось наше видео с французскими полицейскими. На нём правоохранители в городе По сняли свои шлемы перед протестующими. Bloomberg уверяет, что мы назвали это «солидарностью с протестующими». А на самом деле, в заголовке к видео у нас значится не «солидарность с протестующими», а «мирный жест» полиции», — подчеркнула Симоньян.

Для того чтобы подтвердить свою «аргументацию вины RT», издание Bloomberg попыталось привести пример «дезинформации», распространяемой российскими СМИ.

«Sputnik и RT также показали видеоролик, который широко разошёлся во французских соцсетях. На нём запечатлено, как в городе По, расположенном на юго-западе страны, полицейские снимают шлемы, — как сообщалось, в знак солидарности с протестующими. По словам представителей местной полиции, а также журналистов, работавших на месте событий, такое описание не соответствует действительности», — утверждает издание.

Правда, не приводится ни ссылки на соответствующий материал, ни скриншота страницы RT. Зато, если найти статью об этом инциденте на сайте RT, то можно увидеть, что критика Bloomberg не имеет под собой никаких оснований.

Скриншот с сайта RT.com

«В интернете разошлось видео, на котором французские полицейские сняли шлемы в знак примирения с протестующими» — именно так озаглавлен материал RT. В заголовке нет ничего о «солидарности» между манифестантами и полицией.

Также в статье сообщается, что, хотя некоторые французы, смотревшие обсуждаемое видео, интерпретировали его именно как доказательство того, что стражи порядка встали на сторону народа, местные СМИ сообщают, что это была попытка усмирить манифестантов.

Кроме того, как отмечает RT, благородный жест полиции не остановил столкновения в городе По.

Ещё одно доказательство якобы необъективности RT, которое приводит Bloomberg, заключается в том, что телеканал предоставил трибуну лидерам профсоюзов полиции, которые поддержали протестующих. Отмечается, что они представляют всего 4% французских правоохранителей.

При этом Bloomberg сообщает, что корреспонденты издания обратились за комментарием к RT и Sputnik, но ответа якобы не получили.

На самом деле, RT ответил на запрос журналистов Bloomberg. Вот текст ответа RT, который американское издание так и не опубликовало, уверяя читателей, что российское СМИ отказывается от комментариев.

Ловите скриншотик нашего вчерашнего ответа на их запрос для сегодняшней статьи. pic.twitter.com/iF3Wfzl5kB — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 8 декабря 2018 г.

«Считает ли Bloomberg, что было бы «справедливее» не освещать альтернативные точки зрения? Мнение генерального секретаря полицейского профсоюза Vigi Александра Ланглуа прозвучало в рамках большого сюжета на тему парижских протестов. Его мнение, а также заявления его организации звучали в эфире не только RT, но и таких СМИ, как FranceInfo, Nouvelle Observateur, L'Express и RTL. Надеемся, что у вас и к ним имеются вопросы о том, насколько «справедливо» они поступили», — говорилось в ответе RT на запрос Bloomberg.

По словам представителя Альянса по защите демократии Брета Шафера, которого цитирует Bloomberg, одним из краеугольных камней «поддерживаемой Кремлём» информационной кампании является распространение дезинформации о том, что полиция якобы выходит из подчинения власти. Однако никаких доказательств случаев «дезинформации» не приводится.

* The German Marshall Fund of the United States (GMF; Германский фонд Маршалла Соединённых Штатов) (США))— организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 20.03.2018.