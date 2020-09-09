|
«Голословные обвинения и ультиматумы»: Россия выразила протест послу ФРГ в связи с позицией Берлина по Навальному
09 сентября 2020, 20:35 • 20 • В мире
МИД России вызвал посла Германии в Москве Гезу Андреаса фон Гайра и выразил ему протест в связи с заявлениями Берлина по ситуации с Алексеем Навальным. Российское ведомство возобновило требование о незамедлительном предоставлении ответа на отправленный ранее официальный запрос Генпрокуратуры РФ. В министерстве отметили, что отсутствие запрошенных материалов будет воспринято как «грубая враждебная провокация против России» с немецкой стороны. Между тем представители ФРГ заявили, что результаты исследований были переданы в ОЗХО и Берлин не видит причин предоставлять их Москве.
РИА Новости © Reuters
МИД России заявил протест послу Германии в Москве Гезе Андреасу фон Гайру в связи с заявлениями Берлина по ситуации с Алексеем Навальным. Об этом говорится в официальном заявлении ведомства.
«Послу заявлен решительный протест в связи с выдвижением федеральным правительством ФРГ голословных обвинений и ультиматумов в адрес России в контексте заболевания и госпитализации российского гражданина Алексея Навального, а также очевидным использованием Берлином возникшей с ним ситуации в качестве повода для дискредитации нашей страны на международной арене», — заявили в МИД.
Министерство подчеркнуло, что на фоне произошедшей «истерии» возобновило требование о незамедлительном предоставлении развёрнутого ответа немецкой стороны на официальный запрос Генпрокуратуры РФ по ситуации с блогером, со всеми медицинскими данными, «включая биоматериалы, результаты экспертиз и пробы анализов».
«Вся ответственность за последствия такой политики ляжет на федеральное правительство ФРГ и его союзников по НАТО и Европейскому союзу», — подчеркнули в ведомстве.
Как сообщает РИА Новости, посол Геза Андреас фон Гайр покинул здание министерства спустя почти два часа и отказался от разговора с журналистами.
Глава МИД России Сергей Лавров, говоря о ситуации с Навальным, отметил, что российскую сторону «не устраивает абсолютно неприемлемый тон» Берлина в деле с блогером.
«Нас не устраивает ни суть реакции на наши закономерные, легитимные, законные требования выполнить обязательства по межправительственным соглашениям о правовой помощи, нас не устраивает и абсолютно неприемлемый тон, в котором эта позиция германской стороны доводится до общественности», — пояснил министр в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Казахстана.
Тем временем представитель Минобороны ФРГ в ходе брифинга заявил, что Берлин передал результаты проб Алексея Навального экспертам Организации по запрещению химического оружия.
«Результаты проб были переданы в организацию. Россия является членом этой организации», — цитирует его ТАСС.
Заместитель официального представителя правительства Германии Мартина Фиц заявила, что якобы Россия, а не ФРГ, обладает информацией, необходимой для прояснения ситуации с блогером, и призвала Москву «дать разъяснения».
«Мы остаёмся при своей позиции и призываем российскую сторону предоставить информацию (по ситуации вокруг Навального. — RT)», — сказала Фиц.
Она отметила, что Россия является членом ОЗХО, а потому Берлин не видит условий для передачи Москве доказательств выводов немецких специалистов касательно диагноза блогера.
Кроме того, говоря о запросе правовой помощи Москвы по делу Навального, Фиц заявила, что его обработкой занимается независимая юстиция и это «больше не ответственность федерального правительства». Она добавила, что правительство Германии в контактах с партнёрами и ОЗХО решит, какие действия предпринимать в деле блогера.
Представитель МИД ФРГ Мария Адебар в ходе брифинга также заявила, что Министерство иностранных дел ФРГ не согласно с критикой работы Берлина со стороны российского внешнеполитического ведомства. Она подчеркнула, что Германия находится в контакте с Организацией по запрещению химического оружия и будет обсуждать дальнейшие шаги.
Алексей Навальный находится на лечении в берлинской клинике «Шарите», куда его перевезли из больницы Омска. Напомним, 20 августа блогеру стало плохо на борту самолёта, выполнявшего рейс Томск — Москва. Авиалайнер совершил экстренную посадку в аэропорту Омска, откуда его в срочном порядке перевезли в больницу скорой медицинской помощи №1.
Правительство ФРГ, ссылаясь на результаты исследований специалистов военной лаборатории, заявляет, что Алексей Навальный якобы был отравлен нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок», и требует от Москвы разъяснений по ситуации вокруг блогера.
Российские медики, в свою очередь, отмечали, что множество анализов, проведённых Навальному в России, не выявили следов каких-либо отравляющих веществ.
При этом в Кремле и МИД России неоднократно указывали, что направили немецкой стороне несколько запросов по делу блогера, но ни на один из них до сих пор не был получен ответ.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
20
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
07 сентября 2020, 09:05
|
04 сентября 2020, 16:55
|
05 сентября 2020, 21:20
|
05 сентября 2020, 01:10
|
07 сентября 2020, 02:40
|
04 сентября 2020, 02:15
|
03 сентября 2020, 05:10