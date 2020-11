Голоса за Байдена и Трампа в одном из ключевых штатов пересчитают руками

Бюллетени в Джорджии пересчитают в ручном порядке. Об этом сообщил госсекретарь штата Брэд Раффенспергер.

Таким образом, окончательные результаты подсчёта будут обнародованы к 20 ноября.

Ранее сообщалось, что "трамписты" сомневаются в результатах подсчёта голосов в Джорджии, от которой зависит, за кого будут отданы голоса 16 выборщиков.

BREAKING: Georgia Secretary of State announced that they will conduct a ‘Hand Recount’ of the presidential race. pic.twitter.com/9JAEmfKW5d