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Голоса за Байдена и Трампа в одном из ключевых штатов пересчитают руками

12 ноября 2020, 01:05  •  56 • Политика
В одном из ключевых для президентских выборов штатов США - Джорджии в ручном порядке намерены пересчитать голоса избирателей.
Бюллетени в Джорджии пересчитают в ручном порядке. Об этом сообщил госсекретарь штата Брэд Раффенспергер.
Таким образом, окончательные результаты подсчёта будут обнародованы к 20 ноября.
Ранее сообщалось, что "трамписты" сомневаются в результатах подсчёта голосов в Джорджии, от которой зависит, за кого будут отданы голоса 16 выборщиков.
BREAKING: Georgia Secretary of State announced that they will conduct a ‘Hand Recount’ of the presidential race. pic.twitter.com/9JAEmfKW5d
— ThePoliticalInsider (@TPInsidr) November 11, 2020
На текущий момент власти штата завершили обработку бюллетеней во всех 159 округах, и по её итогам Байден увеличил преимущество по голосам избирателей над республиканцем до 14 111. На прошлой неделе разрыв достигал порядка 10 тысяч голосов.
Американские СМИ, опираясь на неофициальные подсчёты, уже объявили Байдена избранным президентом США. Но действующий лидер Дональд Трамп не принимает поражение. Он заявил, что намерен добиваться справедливого подсчёта голосов избирателей.

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