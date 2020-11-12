|
Голоса за Байдена и Трампа в одном из ключевых штатов пересчитают руками
12 ноября 2020, 01:05 • 56 • Политика
В одном из ключевых для президентских выборов штатов США - Джорджии в ручном порядке намерены пересчитать голоса избирателей.
Бюллетени в Джорджии пересчитают в ручном порядке. Об этом сообщил госсекретарь штата Брэд Раффенспергер.
Таким образом, окончательные результаты подсчёта будут обнародованы к 20 ноября.
Ранее сообщалось, что "трамписты" сомневаются в результатах подсчёта голосов в Джорджии, от которой зависит, за кого будут отданы голоса 16 выборщиков.
На текущий момент власти штата завершили обработку бюллетеней во всех 159 округах, и по её итогам Байден увеличил преимущество по голосам избирателей над республиканцем до 14 111. На прошлой неделе разрыв достигал порядка 10 тысяч голосов.
Американские СМИ, опираясь на неофициальные подсчёты, уже объявили Байдена избранным президентом США. Но действующий лидер Дональд Трамп не принимает поражение. Он заявил, что намерен добиваться справедливого подсчёта голосов избирателей.
56
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
10 ноября 2020, 20:40
|
05 ноября 2020, 13:05
|
08 ноября 2020, 14:35
|
11 ноября 2020, 05:50
|
05 ноября 2020, 01:10
|
08 ноября 2020, 17:20
|
09 ноября 2020, 04:20