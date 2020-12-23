Голоса во главе: ЦИК готов к выборам в Госдуму в условиях COVID-19

Конкуренция на выборах в Госдуму в 2021 году будет очень высокой, в России сохранится многодневное голосование, а федеральные выборы онлайн могут появиться к 2024-му. Об этом глава ЦИК Элла Памфилова заявила на итоговой пресс-конференции . По ее словам, год был очень тяжелый, поэтому его хочется побыстрей проводить. Мнение главы Центризбиркома о новых тенденциях разделяют эксперты, они ожидают, что некоторые новации этой избирательной кампании сохранятся на выборах в следующем году.

И сторож кандидат

Встреча главы ЦИК Эллы Памфиловой со СМИ в эту среду, 23 декабря, прошла вживую впервые за долгие месяцы удаленной работы . За несколько дней до нее журналистам предложили сдать тесты на COVID-19. Те, кто не смог или не успел, участвовали в пресс-конференции онлайн. Вопросов для нее накопилось много, начиная от некоторых резонансных итогов прошедшей избирательной кампании, заканчивая далекими перспективам 2024 года. Так, например, «Известия» поинтересовались у главы Центризбиркома мнением о том, нужно ли менять законодательство и вводить требования к профессиональному образованию кандидатов? Ведь на выборах главы поселка в Омской области 10 декабря победила школьный сторож.

— В том, что победила сторож или истопник, или диспетчер, или кто-то еще, нет ничего плохого . Наоборот, считаю плюсом то, что люди хотят видеть альтернативу, если их не устраивает тот человек, который до этого избирался и они его работой не удовлетворены. Меня радует, что избирательная система адекватно реагирует на запросы наших избирателей и достоверно дает информацию о том, кто победил , — пояснила глава Центризбиркома.

Элла Памфилова Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Однако, по ее словам, есть у этого и минусы. Это уровень ответственности чиновников, которые вместо того, чтобы эффективно работать, выставляют безальтернативного спойлера . Элла Памфилова подчеркнула, что гражданское общество в России уже очень зрелое и у него есть запрос на грамотного управленца, который твердо стоит на земле, а самое главное — умеет решать проблемы людей.

— Это хороший урок для тех, кто считает, что он избран на веки вечные и для победы ему достаточно административного ресурса . И как бы он ни работал, он будет почивать на этой должности. Не будет. А мы как избирательная система будем делать все возможное, чтобы неконкурентных выборов на любом уровне было все меньше и меньше, — резюмировала она.

Также «Известия» поинтересовались: во скольких регионах в 2020 году пройдет интернет-голосование и когда оно может быть распространено на всю Россию?

— Реально после полученного опыта, вызовов и сложностей, которые мы выявили, уверенно можно говорить, что электронное голосование может быть реализовано в федеральную компанию в 2024 году , — ответила Элла Памфилова.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

По ее словам, если говорить о 2021-м, то с учетом возможностей и готовности регионов, оно может пройти только в пяти-семи субъектах . При этом глава ЦИК не исключила, что ближе к самим выборам эти цифры могут поменяться. Среди проблем, которые мешают распространить цифровые технологии более широко — безопасность и уязвимость системы, а также низкое доверие общества.

Также журналистов интересовало, как будут проходить выборы в следующем году, если угроза COVID-19 сохранится и будет ли в России многодневное голосование .

— Я полагаю, что даже если не будет пандемии, если будет такой запрос общества (многодневное голосование), может прижиться, — сообщила она, отметив, что обсудит в ближайшее время с министром образования способы, как развести учебный процесс и процедуру выборов, которые в основном проходят школах.

При этом Элла Памфилова уверена, что даже если пандемия к федеральной избирательной кампании сохранится, она не сможет помешать — за это время ЦИК наработал большой опыт по преодолению сложностей, связанных с COVID-19 . Однако от точных прогнозов, связанных с развитием ситуации с пандемией в 2021 году, глава ЦИК воздержалась.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Но что будет точно, по ее словам, так это очень высокая конкуренция на выборах в Госдуму, так как в них смогут принять участие 16 партий . В заключение пресс-конференции Элла Памфилова пошутила, пожелав журналистам хорошо проводить уходящий год.

— Сейчас в соцсетях ходит мнение, что в этом году мы будем не встречать, а провожать год. Так что надо сказать ему спасибо, чтобы следующий был не хуже, чем этот. И надеяться, что он будет лучше, — отметила она.

Без отторжения

Политтехнологи с прогнозами Эллы Памфиловой согласны. Например, глава Политической экспертной группы Константин Калачев считает, что многодневное голосование в 2021 году будет востребовано .

— Отторжения у избирателей оно не вызвало. Напротив, многие сочли его удобным. Хотя я бы все-таки прислушался в этом вопросе к мнению парламентской оппозиции, которая справедливо указывает на проблемы наблюдения и возможность ночных манипуляций с бюллетенями, — заявил «Известиям» эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

По его словам, в целом правила проведения выборов останутся прежними, но постковидных инноваций не избежать.

​Директор Института прикладных политических исследований Григорий Добромелов полагает, что федеральная кампания по выборам в Госдуму будет непростой и нестандартной .

— Конечно, всем хочется, чтобы COVID-19 завершился: не было оснований для жесткого локдауна и противоэпидемических мер. Тем не менее, думаю, что ряд нововведений этого года в избирательной системе сохранится. Во-первых, многодневное голосование — это удобно, во-вторых, я уверен, что ЦИК будет рассматривать вопрос переноса участков из школ , — пояснил «Известиям» эксперт.

По его словам, для голосования есть более удобные площадки, например, МФЦ . Эксперт также считает, что интернет-голосование будет проходить в России пока только в пилотном режиме в немногих регионах, так как вопросы к его организации еще остаются.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков