«Голоса политиков с большой буквы»: в России оценили слова экс-канцлера ФРГ Шрёдера о Крыме

Многие европейские политики признают воссоединение Крыма с Россией по результатам референдума 2014 года. Так в Совете Федерации прокомментировали заявление экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера, который назвал вхождение полуострова в состав РФ законным. В то же время многие представители «либеральной евроэлиты» не готовы открыто выражать свою позицию, так как боятся лишиться своих постов, отметили в Совфеде. В Госдуме считают, что Европа заинтересована в «признании Крыма» на фоне экономического развития полуострова, но подвергается давлению со стороны Вашингтона.

Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер заявил, что воссоединение Крыма с Россией в 2014 году произошло на законных основаниях.

«Крым — это давняя русская территория», — подчеркнул Шрёдер в интервью Bild.

По его словам, с юридической точки зрения «это было не разделение, а одобрение со стороны населения, поэтому не было никакого акта агрессии».

Законность воссоединения Крыма с Россией признают многие европейские политики, однако для представителей «либеральной евроэлиты» такая позиция может стоить карьеры. Об этом заявил председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков.

«Шрёдер сказал о Крыме то, что признают многие политики на Западе — как бывшие, так и действующие — от Жискар д’Эстена до Меланшона и Сальвини. Но для членов либеральной евроэлиты такое высказывание — табу, оно недопустимо. Признать Крым российским можно лишь ценой своей карьеры», — написал он в Twitter.

Мнение о законности воссоединения Крыма с Россией получило широкое распространение, подчеркнул член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.

«Позиция очень популярна, судя по нашим двусторонним связям с европейскими парламентариями, но, к сожалению, пока что не ослабевает давление со стороны США на политические элиты, и их, по сути, принуждают занимать антироссийскую позицию по этому вопросу», — отметил он.

Напомним, в марте 2014 года на полуострове был проведён референдум, на котором более 96% избирателей проголосовали за воссоединение с РФ.

Депутат Нацсобрания Франции и кандидат в президенты страны в 2017 году Жан-Люк Меланшон в ходе предвыборной кампании заявил, что вопрос о статусе Крыма должен быть открытым для обсуждения. А вице-премьер Италии и глава МВД страны Маттео Сальвини отмечал законность референдума в 2014 году.

Бывший президент Франции Валери Жискар д’Эстен в эксклюзивном интервью RT подчёркивал, что Крым «не был завоёван Украиной», а отвоёван Россией «у турок и турецких вассалов», после чего развивался как российская территория.

«И поэтому я полагаю, что единственная вещь, которую следует сказать о Крыме, состоит в том, что если есть сомнения относительно хода референдума, поскольку он был несколько импровизированным, то в разумный срок, года через два-три, следует устроить референдум с классическими международными гарантиями, чтобы узнать, чего хотят жители Крыма», — говорил он.

В России же неоднократно отмечали, что референдум в 2014 году был проведён в соответствии со всеми нормами и правилами, а потому вопрос о статусе Крыма закрыт и оснований для какого-либо диалога с Москвой нет.

«Мы считаем, что провели референдум в строгом соответствии с международным правом, с Уставом Организации Объединённых Наций, — говорил президент России Владимир Путин. — Для нас, для Российской Федерации, этот вопрос закрыт».

Экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер

© SASCHA SCHUERMANN / AFP

«Мнение Шрёдера разделяет огромное количество политиков»

Историческая связь Крыма с Россией очевидна, отметил Морозов. В разговоре с RT он также указал на экономическое развитие полуострова за время нахождения в составе РФ.

«Действительно, воссоединение с Крымом — это исторический акт, он имеет все предпосылки и, самое главное, отражает волеизъявление крымчан. Мы видим, как бурно развивается Крым, как там национальный вопрос гораздо более эффективно решается, чем при украинской власти. Поэтому тут с точки зрения европейцев, очевидно, сплошной позитив, но им нужно, как представляется, больше руководствоваться своими собственными национальными интересами и меньше оглядываться на своих заокеанских партнёров», — считает депутат.

Мнение политиков такого ранга, как Шрёдер, имеет вес в Европе, убеждён депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара.

«Нас радует, когда (звучат. — RT) трезвые голоса адекватных политиков с большой буквы, имеющих серьёзный политический вес. Несмотря на то что сегодня они не занимают должность, на которой работали, всё равно к их мнению прислушиваются», — сказал он RT.

Ганжара убеждён, что в Европе значительное число политиков согласны со Шрёдером, однако не могут открыто проявлять свою позицию.

«Мнение Шрёдера разделяют огромное количество политиков Германии, Европы, которые занимают посты сегодня и также играют ключевую роль. Для них подобные публичные заявления невозможны... Мы понимаем, что в силу официальной позиции, навязанной Брюсселем и Вашингтоном, люди не могут свободно выражать свои мысли», — считает депутат.

Так, в марте в Крым прибыла делегация из Франции, состоящая из почётных членов Нацсобрания Франции, бывших и действующих депутатов, а также представителей муниципальных властей, включая мэров Бриен-ле-Шато и Бигулья. По мнению главы этой делегации, президента ассоциации «Франко-российский диалог» и экс-министра транспорта Тьерри Мариани, ситуация с отказом европейских стран признать референдум — это пример двойных стандартов.