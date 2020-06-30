Голос RT и переводчик первых лиц СССР: умер журналист и диктор Джордж Уоттс

В Москве в возрасте 88 лет умер диктор и переводчик, журналист RT Джордж Уоттс. Он присоединился к команде телеканала в 2000-х годах, а до этого почти полвека работал на радио и ТВ. Уоттс родился в Канаде, но после Второй мировой войны вернулся на родину своих родителей — в СССР. Он встречался с маршалом Жуковым, переводил речи советских и российских лидеров, в частности, Хрущёва, Брежнева и Ельцина, комментировал спортивные состязания.

Диктор и переводчик телеканала RT, журналист Джордж Уоттс скончался в своём доме в Москве на 89-м году жизни. Как сообщила RT семья Уоттса, причиной смерти стала сердечная недостаточность и отёк лёгкого.

Уоттс присоединился к команде RT в 2000-х годах, став «голосом» телеканала.

«Джордж был голосом множества документальных фильмов. Синхронно переводил в эфирах первых лиц СССР, а затем и России — от Хрущева и Брежнева до Путина. Обладал удивительной способностью быть любимым всеми, кто с ним встречался, дружил и работал», — написала в своём Telegram-канале главный редактор RT Маргарита Симоньян.

В фильме ведущего RT Питера Лавелля Джордж Уоттс признавался, что всегда считал себя богатым человеком, так как у него две родные страны: Россия, где родились его родители, и Канада, где появился на свет он сам.

Родители переводчика (отец — русский, мать — украинка) были крестьянами, проживавшими на территории Западной Украины. По окончании Гражданской войны присоединившийся к Красной Армии Степан Вац вернулся в родное село и вскоре получил предложение поработать в Канаде. Через два года туда переехала его жена, после чего супруги поселились в городе Виннипег и изменили фамилию на Уоттс. Там же на свет появился Джордж и его брат Карл. В разгар Великой депрессии семья перебралась в провинцию Манитоба, где братья начали учиться в сельской школе.

С началом Второй мировой войны Уоттсы переехали в город Гамильтон, где Джордж и Карл учились в средней школе и трудились на сталелитейном заводе вместе с отцом. По воспоминаниям переводчика, тогда его отношения с иностранными языками складывались не лучшим образом.

«В Уэстдейле мы учили в школе французский и латынь, и по французскому я был худшим в классе», — признавался он, отметив, что всё-таки смог сдать экзамен.

После Второй мировой войны семья решила переехать в СССР, чтобы помочь восстановить страну.

«Мы прибыли на Украину, в город Ворошиловград. Сейчас это Луганск, и там — могилы моих родителей. Мы снимали комнату. Местные, которые раньше таких, как мы, и не видели, приходили к нам и предлагали помощь. Любую, какую только могли оказать, — хоть продуктами, хоть книгами. А мы с братом до того книг на русском и не читали никогда...» — вспоминал Джордж Уоттс.

В 1952 году в Ворошиловграде при оформлении документов в паспортном столе братья получили новые имена: Джордж стал Григорием, Карл — Кириллом.

По воспоминаниям Уоттса, в СССР он осознал, что его владение английским языком, произношением, грамматикой и фонетикой было ценным навыком. Братья отправились в Ленинград поступать в институт иностранных языков. Успешно сдав экзамены, Уоттсы приступили к учёбе, однако после Нового года были переведены в Москву после разговора с руководством ленинградского вуза, заявившего, что им придётся изменить произношение, так как в институте «преподаётся королевский английский».

После смерти Сталина пришедший к власти Хрущёв стал открывать страну для зарубежных предпринимателей, в связи с чем возник большой спрос на переводчиков. Как рассказывал Уоттс, после одной из зимних сессий на них с братом вышел корреспондент «Московского радио» Константин Вишневецкий, пригласивший молодых людей работать на радиостанцию.

В 1957 году во время Всемирного фестиваля молодёжи и студентов Уоттс и его брат сделали свои первые шаги в долгой карьере на радио — они стали ведущими программы «Приезжайте в Москву на фестиваль».

В течение своей карьеры Джордж Уоттс неоднократно переводил в Кремле, в частности, Никиту Хрущёва и Леонида Брежнева.

«Хорошо что Горбачёва не пришлось, а то он никогда не доводил предложения до конца. Но я его озвучивал, работая в RT, — три или четыре раза... Ещё в Кремле я переводил Ельцина, даже песню, которую он пел», — рассказывал Уоттс.

Кроме того, Уоттс неоднократно встречался с маршалом Георгием Жуковым, с которым познакомился, придя в гости к друзьям по радиостанции. По признанию переводчика, они подружились. Он рассказывал, как в день Парада на Красной площади Жуков, попавший в немилость, позвал его завтракать.

«И вот 10 часов, начинается парад. Я следил за реакцией маршала Жукова, ведь его место — на трибуне, ему должны были салютовать. Сложно даже представить, что он переживает. Я никак не комментировал, это было неуместно. Жуков не проронил ни слова», — вспоминал он.

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Джордж Уоттс также комментировал спортивные состязания. Помимо этого, он переводил на английский мультфильм «Белка и Стрелка» и тепло вспоминал эту работу, отмечая, что при озвучивании мультфильмов «играешь голосом, диапазон выразительных средств больше».

Со своей супругой Галиной Джордж Уоттс также познакомился в России. По воспоминаниям друзей, семья была у журналиста на первом месте.

«Когда на Russia Today нам впервые нужно было написать о себе, я очень кратко изложил свою биографию, а в последней строчке отметил, что мои внуки — это моя гордость и радость. Я горжусь ими, и они меня радуют. В русском языке эти слова даже созвучны: «гордость» и «радость»», — рассказывал он в интервью.