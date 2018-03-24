Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Наследник «Касатки»: какими характеристиками будет обладать новый военный вертол...
Что происходит с западной элитой?
Без права на залог: Киев отправил Савченко за решетку
Подтверждены три кандидата на пост Дмитрия Медведева
Главная / Политика

Голос Москвы стал громче: Российские телеканалы начнут вещать на территории Кубы

24 марта 2018, 02:39  •  43 • Политика
Соглашение о сотрудничестве в сфере массовых коммуникаций заключили Россия и Куба.
Россия расширяет свое информационное влияние, российские телеканалы начинают круглосуточное вещание на территории Кубы. Соответствующее соглашение было подписано между Минкомсвязи России и Кубинским институтом радио и телевидения.
Свои подписи на документе поставили заместитель министра связи и массовых коммуникаций России Рашид Исмаилов и президент КИРТ Альфонсо Нойя Мартинес. Благодаря этому российский телеканал RT сможет организовать круглосуточное вещание на всей территории Острова свободы. В настоящее время отдельные передачи RT ретранслируют кубинские каналы Multivision и Canal Educativo.
Замглавы Минкомсвязи подчеркнул, что для России важно организовать постоянные трансляции российских каналов на Кубе, так как эта страна обладает большим авторитетом во всей Латинской Америке. В свою очередь глава КИРТ отметил, что передачи российских телеканалов очень обогащают кубинское телевидение.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

43
Источник
Похожие новости
24 марта 2018, 02:39
"Этот человек больше не рукопожатный": Михеев описал политическое будущее Савченко
24 марта 2018, 02:39
Триумф пропаганды: ВВС прифотошопили британскому политику "связи с Россией"
23 марта 2018, 14:54
Путин назвал важной консолидацию граждан для необходимого прорыва в развитии страны

Загрузка...
24 марта 2018, 02:39
Ястребы Вашингтона подговаривают Трампа выслать российских дипломатов
23 марта 2018, 21:24
Лавров предложил брать пример с тех, кто выступает за диалог
23 марта 2018, 21:24
Минобороны России опровергло сообщения об ударах ВКС РФ по Восточной Гуте
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
18 марта 2018, 05:09
Пранкеры выяснили, как европейские правозащитники хотят устроить атаку на российские выборы
23 марта 2018, 10:24
Анкару предупредили на языке «Точки» и «Градов»
20 марта 2018, 17:24
Почему Трамп нахамил Путину
19 марта 2018, 21:54
СМИ: Проиграв спор, Песков в отличие от Грудинина сбрил усы
18 марта 2018, 01:39
Выборы президента Российской Федерации. Онлайн
17 марта 2018, 04:54
Путин смеется над вами: Запад может только топать ногами и жалобно выть - пресса США
22 марта 2018, 08:24
Украина: цирк приехал, представление началось!
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.