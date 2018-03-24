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Голос Москвы стал громче: Российские телеканалы начнут вещать на территории Кубы
24 марта 2018, 02:39 • 43 • Политика
Соглашение о сотрудничестве в сфере массовых коммуникаций заключили Россия и Куба.
Россия расширяет свое информационное влияние, российские телеканалы начинают круглосуточное вещание на территории Кубы. Соответствующее соглашение было подписано между Минкомсвязи России и Кубинским институтом радио и телевидения.
Свои подписи на документе поставили заместитель министра связи и массовых коммуникаций России Рашид Исмаилов и президент КИРТ Альфонсо Нойя Мартинес. Благодаря этому российский телеканал RT сможет организовать круглосуточное вещание на всей территории Острова свободы. В настоящее время отдельные передачи RT ретранслируют кубинские каналы Multivision и Canal Educativo.
Замглавы Минкомсвязи подчеркнул, что для России важно организовать постоянные трансляции российских каналов на Кубе, так как эта страна обладает большим авторитетом во всей Латинской Америке. В свою очередь глава КИРТ отметил, что передачи российских телеканалов очень обогащают кубинское телевидение.
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