Голос Москвы стал громче: Российские телеканалы начнут вещать на территории Кубы

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Соглашение о сотрудничестве в сфере массовых коммуникаций заключили Россия и Куба.

Россия расширяет свое информационное влияние, российские телеканалы начинают круглосуточное вещание на территории Кубы. Соответствующее соглашение было подписано между Минкомсвязи России и Кубинским институтом радио и телевидения.

Свои подписи на документе поставили заместитель министра связи и массовых коммуникаций России Рашид Исмаилов и президент КИРТ Альфонсо Нойя Мартинес. Благодаря этому российский телеканал RT сможет организовать круглосуточное вещание на всей территории Острова свободы. В настоящее время отдельные передачи RT ретранслируют кубинские каналы Multivision и Canal Educativo.

Замглавы Минкомсвязи подчеркнул, что для России важно организовать постоянные трансляции российских каналов на Кубе, так как эта страна обладает большим авторитетом во всей Латинской Америке. В свою очередь глава КИРТ отметил, что передачи российских телеканалов очень обогащают кубинское телевидение.