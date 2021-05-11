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Голос Мордора: "Совестливая интеллигенция ввергнута в состояние шока словами Путина"
11 мая 2021, 17:50 • 206 • Политика
Известный блогер, пишущий под псевдонимом "Голос Мордора", комментируя реакцию прозападной общественности на речь президента России на Параде Победы, обратил внимание на то, что "совестливая интеллигенция ввергнута в состояние шока словами Путина".
Традиционная речь президента России Владимира Путина на Параде Победы вызвала широкое обсуждение как на Западе, так и среди отечественной прозападной общественности. В частности, как отметил в своём блоге для News Front известный блогер, пишущий под псевдонимом "Голос Мордора", особый "переполох" вызвало то, что Путин не упомянул в своей речи союзников и в результате "стоны и вопли несутся в эфирах".
При этом тонко поддел ту же прозападную "интеллигенцию", напомнив о том, что когда в странах экс-союзников нашей страны внезапно забывают о подвиге нашего народа в годы Второй мировой войны, тех же вопиющих ничего не смущает.
"Голос Мордора" также напомнил и о том, что президент России не раз "очень тепло и с благодарностью" говорил ранее о роли союзников, и в том, что единожды он в своей речи о них не сказал, блогер не видит ничего страшного. "Совестливым интеллигентам" автор публикации посоветовал не переживать и успокоиться валерьянкой. И смириться с правдивостью слов президента Путина.
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