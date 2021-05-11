Голос Мордора: "Совестливая интеллигенция ввергнута в состояние шока словами Путина"

Известный блогер, пишущий под псевдонимом "Голос Мордора", комментируя реакцию прозападной общественности на речь президента России на Параде Победы, обратил внимание на то, что "совестливая интеллигенция ввергнута в состояние шока словами Путина".

Традиционная речь президента России Владимира Путина на Параде Победы вызвала широкое обсуждение как на Западе, так и среди отечественной прозападной общественности. В частности, как отметил в своём блоге для News Front известный блогер, пишущий под псевдонимом "Голос Мордора", особый "переполох" вызвало то, что Путин не упомянул в своей речи союзников и в результате "стоны и вопли несутся в эфирах".

"Совестливая интеллигенция ввергнута в состояние шока словами Путина о том, что "наш народ был один, один на многотрудном, героическом и жертвенном пути к Победе", - отмечает автор публикации.

При этом тонко поддел ту же прозападную "интеллигенцию", напомнив о том, что когда в странах экс-союзников нашей страны внезапно забывают о подвиге нашего народа в годы Второй мировой войны, тех же вопиющих ничего не смущает.

"Голос Мордора" также напомнил и о том, что президент России не раз "очень тепло и с благодарностью" говорил ранее о роли союзников, и в том, что единожды он в своей речи о них не сказал, блогер не видит ничего страшного. "Совестливым интеллигентам" автор публикации посоветовал не переживать и успокоиться валерьянкой. И смириться с правдивостью слов президента Путина.