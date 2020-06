Голос из США: русские всё-таки спонсируют терроризм • 76 • Аналитика

Нас достаточно часто обвиняют в вещах, которые изначально невозможны в России. Если посмотреть историю взаимоотношений России и США за несколько последних десятилетий, то примеров таких обвинений можно найти десятки, если не сотни. Причем фейк, рожденный от «неназванных компетентных источников» американских СМИ в разведке или Пентагоне, чаще всего сопровождается размытым комментарием официальных лиц, который переводит такое сообщение в разряд «может быть, это и правда».





Русские убивают американских солдат руками талибов

Талибы - представители запрещённой в РФ террористической группировки "Талибан".



Практика создания таких информационных вбросов отработана досконально. Если необходимо создать негативное отношение к чему-либо или к кому-либо, надо рассказать о вещах, которые так или иначе касаются всех граждан США. Лучший способ достичь желаемого результата — это обвинить Россию в гибели американских солдат.



В принципе, такие выдумки используются довольно давно. Сегодня мы можем прекрасно видеть результаты некоторых таких выдумок. Вспомните хотя бы об атомной бомбардировке Японии в 1945 году. Придуманная для японцев история сегодня является истиной для целых поколений японцев. Если взять японские учебники истории страны, вы с удивлением прочитаете, что бомбы на Хиросиму и Нагасаки сбросили «союзники», а не американцы.



Более свежий пример мы видим на Украине. Тот фейк, который был придуман в 2014 году, сегодня действительно работает. Большая часть украинцев действительно верит в участие российской армии в боях на Донбассе. Более того, любые доводы против этой версии отметаются одной фразой: российская пропаганда.



Но вернемся к США. Американское издание The New York Times прямо обвинило Россию в финансировании талибов в Афганистане («Талибан» запрещён в России). Более того, журналисты в создании ложного сообщения пошли дальше. Русские прямо платили за атаки на американцев! Придумывать способы помощи талибам американским журналистам тоже не нужно. Просто описать действия США в этой стороне в период афганской войны 1979-1989 годов. И источником данной информации назван все тот же «анонимный источник в разведке».



Победы талибов над армейскими подразделениями США легко списываются на присутствие российских спецназовцев из ГРУ. Дипломатические разногласия в любых вопросах тоже становятся все лишь продолжением разногласий в военных вопросах.



И все бы прошло как обычно, если бы не предвыборная борьба за пост президента США. Если бы не долгоиграющая программа поиска связей между Трампом и Путиным, между Россией и США. Если бы соперник Трампа Джо Байден не поспешил обвинить президента Трампа в предательстве американских военных. Тем самым подтолкнув президента к активным действиям.



Дональд Трамп быстро отреагировал в своем Twitter:



Распространители фейковых новостей из The New York Times должны раскрыть свой «анонимный источник». Но они не могут, потому что этого «человека», похоже, вообще не существует!

Как видите, американский президент не утруждает себя использованием дипломатического языка и прямо обвиняет американское издание в провокации, в заведомой лжи. The New York Times лгуны! Но Трамп не был бы Трампом, если бы не использовал имеющиеся у него возможности полностью. Если бы ограничился только констатацией самого факт обмана.



Первым на ложь отреагировал специальный представитель президента США по диалогу между Сербией и Косово Ричард Гренелл, который ранее исполнял обязанности директора Национальной разведки США:



И то, как вы продолжаете политизировать разведданные, вызывает отвращение. Вы явно не понимаете, как происходит процесс подтверждения непроверенных разведывательных сведений. Утечка в СМИ неполной информации из анонимных источников представляет опасность, потому вам подобные манипулируют ею ради политической выгоды…

И вот эти самые журналисты преподнесли нам враньё о сговоре с Россией, за которое вы всё ещё держитесь.

В целом Гренелл высказал две очень понятные и правильные мысли. Во-первых, указал на анонимность источника издания. Даже если информация такого уровня где-то просочится в СМИ, достоверность её всегда будет сомнительна. Просто потому, что разведка никогда не делает выводов из не проверенных несколько раз сведений.



И второе: без ведома главы разведки на стол президента и вице-президента из Национальной разведки не поступает ни одного документа. А Гренелл таких бумаг не видел.



Вслед за предшественником точно такие же заявления сделал и действующий глава Национальной разведки США Джон Рэтклифф:



Я подтвердил, что ни президент США, ни вице-президент не информировались о разведданных, на которые ссылается в своём вчерашнем материале газета The New York Times.



Бред, который возмутил не только Москву, но и «Талибан»

Мы привыкли к тому, что в ведомстве Лаврова не спешат отвечать на пакости. Дают мести созреть. Но в данном случае реакция была мгновенной. В российском МИД отметили, что вброс американского издания «незатейливый». В российском МИДе напомнили США о провале афганской кампании и указали на «низкие интеллектуальные способности пропагандистов» американской разведки:



Обратили внимание на очередной информфейк, запущенный в медиапространство американским разведсообществом о якобы причастности российской военной разведки к заказным убийствам военнослужащих США в Афганистане.

Даже руководство «Талибана» возмутилось заявлением The New York Times. Представитель движения выступил со специальным заявлением.



Внутренние разборки кандидатов, или Очередное ведро помоев в сторону России

Казалось бы, сколько вот таких заявлений было сделано в США в отношении нашей страны? Реагировать на все просто глупо. Ну сказал, и сказал очередной сенатор или другой американский политик глупость. На каждый чих не наздравствуешься. Тем более что разоблачили фейк сами американцы на самом высоком уровне.



Все так. Вроде бы. Но скажите, заметили ли вы одну мысль, которая прошла по всем сообщениям и которая никак не была озвучена? Это отнюдь не частые заявления протрамповских политиков о непричастности России к выборам в США. Нет, это мысль о том, что для России не существует законов. Русские не исполняют даже решения собственных судов!



Напомню, ещё в 2003 году, 14 февраля, решением Верховного суда РФ «Талибан» был признан террористической организацией. А это значит, что даже теоретически представители России не могут иметь с этой организацией никаких контактов.



Конечно, многие помнят совсем недавние обвинения сената США в поддержке терроризма. Помните, как в начале декабря прошлого года Дэвид Хэйл заявил, что «на данном этапе» Госдеп не причисляет Россию к странам-спонсорам терроризма и практически в это же самое время комитет сената по иностранным делам одобрил законопроект о причислении РФ к спонсорам терроризма.



Мне кажется, что элита США начинает кампанию по разрушению одной из самых значимых для мира сфер сотрудничества США и РФ — совместной борьбы с терроризмом. Согласитесь, такой разрыв приведет к серьезным осложнениям в целом ряде стран мира.



И все-таки она рушится

Понимаю, что итог необходим. Те самые полочки, на которых разложены все факты. Но сегодня сделаю несколько неожиданный вывод. Соединенные Штаты Америки действительно разрушаются. Нет, потенциала этой страны вполне достаточно, чтобы выстоять и сохраниться в любом катаклизме. Да и революция или что-либо подобное США не грозит.



