«Голос амбиций»: что может стоять за подписанием нового соглашения о франко-германском союзе

В немецком городе Ахен 22 января президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель подписали договор об углублении сотрудничества и интеграции между двумя государствами. Партнёры намерены усилить взаимодействие по целому ряду направлений: экономика, внешняя политика и оборона, включая защиту от возможной агрессии третьих стран. По мнению аналитиков, документ должен стать ответом на такие вызовы, как внешнеполитический курс Дональда Трампа, брексит и рост евроскептицизма в ЕС, однако он же может привести и к дальнейшему расслоению Европы.

22 января в городе Ахен в немецкой земле Северный Рейн — Вестфалия канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон подписали соглашение об усилении франко-германского сотрудничества и интеграции. На торжественной церемонии в бывшей столице империи Карла Великого, когда-то объединявшей территории двух стран, Ангела Меркель отметила, что подписание Ахенского соглашения станет «особым днём» как для Германии, так и Франции. В свою очередь, Эммануэль Макрон заявил, что в истории этих государств «начинается новая глава»​​​.

«В момент, когда Европе угрожает национализм, когда Европа переживает болезненный брексит, когда Европа обеспокоена большими изменениями в мире, которые выходят за национальные рамки, — климат, информационные технологии, терроризм, миграция… — в этом мире и в этой Европе Германия и Франция должны взять на себя ответственность и поднять голос. Голос амбиций, реального суверенитета, защиты людей», — цитирует президента Франции РИА Новости.

Официальное название документа, подписание которого инициировали власти обеих стран в начале прошлого года, — Договор между Французской Республикой и Федеральной Республикой Германией о франко-германском сотрудничестве и интеграции. Текст соглашения опубликовали официальные ведомства двух стран за несколько дней до торжественной церемонии в Ахене.

Обновление союза

В новом франко-германском соглашении отмечается, что этот документ дополняет и развивает идеи исторического Елисейского договора, подписанного 56 лет назад (22 января 1963 года) президентом Франции Шарлем де Голлем и канцлером ФРГ Конрадом Аденауэром. Тогда это событие стало символом исторического примирения стран, которые не раз вступали в военные конфликты, в том числе и за последние сто лет.

Шарль де Голль и Конрад Адэнауэр подписывают Елисейский договор

AFP

Как отметил в интервью RT ведущий научный сотрудник отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН Сергей Фёдоров, Ахенское соглашение стало продолжением и других, более современных документов.

«Во многом этот договор вытекает из Мезебергской декларации, подписанной Меркель и Макроном в июне прошлого года, которая, в свою очередь, хоть и в урезанном варианте, впитала в себя основные положения европейского проекта Макрона», — заявил RT политолог.

Ранее французский лидер не раз заявлял о своей приверженности идее усиления европейской интеграции.

В Ахенском договоре на первое место также вынесено двустороннее сотрудничество в рамках Европейского союза. Берлин и Париж обязались способствовать усилению европейской интеграции и углублению экономического и валютного союза внутри ЕС.

Однако в области двусторонних связей оба государства нацелены на создание особой «франко-германской экономической зоны с общими правилами». За гармонизацию экономической политики будет отвечать в том числе Франко-германский экономический совет экспертов, учреждаемый в соответствии с Ахенским договором. Этот институт будет консультировать правительства двух стран.

Серьёзное внимание в новом соглашении между Берлином и Парижем уделено также вопросам внешней политики и обороны. В частности, общим приоритетом называется получение Германией статуса постоянного члена Совета безопасности ООН. К тому же страны договорились максимально согласовывать свои позиции в рамках Организации Объединённых Наций.

Кроме того, межгосударственное соглашение предусматривает создание общего Франко-германского совета по обороне и безопасности. Эта организация будет следить за выполнением следующих обязательств: интеграция ВПК двух стран, постоянные контакты между военными ведомствами, создание новых франко-германских смешанных бригад. Одно такое формирование после 1992 года стало основой Еврокорпуса — объединения вооружённых сил ЕС.

Помимо этого, в документе содержится положение, фактически дублирующее статью 5 Североатлантического договора и статью 42 Договора о Европейском союзе, предусматривающие оказание военной помощи в случае нападения третьей страны.

«Они (стороны соглашения. — RT) оказывают друг другу помощь и поддержку всеми доступными им средствами, в том числе и с применением вооружённых сил в случае вооружённой агрессии против их территорий», — подчёркивается в Ахенском соглашении.

Военно-политический вес

Как отметила Ангела Меркель, выступая в Ахене, подписанием договора о сотрудничестве и интеграции обе страны намерены внести вклад в создание европейской армии. В свою очередь, Эммануэль Макрон заявил, что долг Парижа и Берлина — создать «щит» Европы.

«Залить пожар»: почему Эммануэль Макрон связал движение «жёлтых жилетов» с брекситом «Идея создания европейской армии крайне важна для Франции, которая не рассталась с мыслями о своём величии, — отмечает Фёдоров. — Для этого ей нужен ключевой партнёр, который мог бы обеспечить Европе военно-политический вес. А Германия с учётом её экономики и Франция с учётом её вооружённых сил и ядерного статуса — это как раз тот симбиоз, который может придать Европе тот вес на международной арене, которого явно ей недостаёт».

По словам политолога, серьёзную роль в интенсификации франко-германского взаимодействия в сфере безопасности сыграл и американский фактор. Действующий президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал и Макрона, и Меркель за их позиции в экономической и политической сферах, расходящиеся, по его мнению, с интересами Соединённых Штатов. В ноябре прошлого года Трамп и вовсе пообещал прекратить оказывать военную поддержку европейским союзникам, если они не увеличат расходы на оборону до уровня, сопоставимого с американским, — не менее 2% ВВП.

Солдат франко-германской бригады

globallookpress.com

© Patrick Seeger

«Фактор Трампа был холодным душем как для Франции, так и для Германии, которая ранее связывала свою военную безопасность исключительно с НАТО, — подчеркнул Фёдоров в беседе с RT. — Мировой порядок меняется. Это признают по обе стороны Рейна. Теперь они вынуждены приспосабливаться к ситуации».

В свою очередь, ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин отметил в интервью RT, что пункт Ахенского соглашения о взаимной обороне «не перечёркивает НАТО», хотя и делает акцент на приоритетности франко-германского сотрудничества внутри альянса.

Как Петлюра и Петрушевич не поделили «соборную» Украину «Возможно, это не только в пику НАТО. Эта договорённость свидетельствует об особом статусе франко-германских отношений. И этот пункт призван подчеркнуть единство Германии и Франции в том числе и в политике безопасности», — считает Камкин.

Под огнём критики

Несмотря на заявления лидеров Франции и Германии о том, что новое соглашение соответствует интересам обеих стран, Ахенский договор ещё до своего подписания столкнулся с противодействием со стороны оппозиционных политиков как в Берлине, так и Париже.

Так, лидер французского Национального объединения (бывший Национальный фронт. — RT) Марин Ле Пен 18 января опубликовала эмоциональное видеообращение к французам, в котором обвинила президента Макрона в «предательстве».

Марин Ле Пен

Reuters

© Eric Vidal

В частности, лидер французских националистов раскритиковала планы по усилению межрегионального пограничного сотрудничества. С её точки зрения, инициатива по развитию билингвизма во франко-немецком приграничье может привести к германизации Эльзаса — французского региона, который в 1871—1919 годах входил в состав Германии. Более тесное экономическое сотрудничество приграничных французских и немецких регионов, по мнению Ле Пен, не что иное, как попытка Берлина нарастить своё влияние в землях, которые долгое время были яблоком раздора между двумя странами.

Кроме того, политик считает, что Франция, которая обязалась согласовывать свою позицию в ООН с немецкой, тем самым «выводит себя из круга великих держав». Однако представитель правительства ФРГ Штефан Зайберт назвал все обвинения Ле Пен «полностью необоснованными».

Лидер левого движения «Непокорённая Франция» Жан-Люк Меланшон, в свою очередь, обеспокоен планами привести к единому знаменателю экономики Франции и Германии. По его словам, это может привести к ущемлению прав французов. В Германии значительная часть прежних социальных гарантий трудящимся была ликвидирована ещё в начале 2000 годов, тогда как аналогичные реформы во Франции, начатые при президенте Макроне в прошлом году, вызвали массовый протест и ещё далеки от завершения.

Наряду с французами о своём недовольстве заявили и германские евроскептики. Так, в консервативной партии «Альтернатива для Германии» Эммануэля Макрона обвинили в попытках реализовать свои европейские амбиции за немецкий счёт.

К тому же в Ахене Меркель и Макрона встретила акция протеста, организованная немецкой партией «Левые» и движением «Вставайте» депутата бундестага Сары Вагенкнехт. Некоторые участники митинга были одеты в жёлтые жилеты.

Подписывать историческое соглашение лидеры Германии и Франции отправились под недовольный гул толпы.

Политические игры

Как считает Сергей Фёдоров, заключение Ахенского соглашения в первую очередь призвано усилить политические позиции его подписантов, в особенности французского президента Эммануэля Макрона.

«Важно политическое звучание этого договора. Европа в кризисе. Франция переживает непростые времена — «жёлтые жилеты» подорвали амбиции Макрона стать лидером Европы», — отмечает эксперт.

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По его словам, с одной стороны, в преддверии выборов в Европарламент, которые состоятся в мае текущего года, Макрон стремится получить новые очки, демонстрируя прогресс в деле европейской интеграции. Его движение «Республика на марше» стремится стать ведущей силой в новом составе законодательного органа ЕС. С другой, Берлин и Париж в целом намерены подавить рост евроскептицизма.

«В этот переломный момент, когда Европа не имеет чёткого представления о том, по какому сценарию будут развиваться события, Германия и Франция, образующие мотор европейской интеграции, стремятся показать, что работают на дальнейшее развитие Европы», — утверждает Фёдоров.

В то же время, как признаёт Александр Камкин, укрепление франко-германского ядра может привести и к «побочному эффекту» для ЕС — в частности, перед Евросоюзом возникает перспектива превращения в конгломерат более мелких союзов стран «по интересам», где «подобные объединяются с подобными». Так, например, в противовес союзу Франции и Германии на востоке Европы усиливается единство «вышеградской группы», объединяющей Польшу, Чехию, Словакию и Венгрию.

По словам Сергея Фёдорова, речь идёт об идее «интеграции разных скоростей», которая становится основным вектором развития Евросоюза.

«Реальность такова, что Европа действительно расслаивается, — отмечает политолог. — Видимо, в этом направлении ЕС и будет развиваться: ядро учредителей во главе с франко-германским тандемом — и все остальные».