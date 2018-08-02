Голодные времена

• 54 • Карикатуры

Петр Порошенко сообщил, что создает централизованный орган по взысканию денег с России. Эта новость практически совпала по времени с сообщением Государственного казначейства Украины о том, что на его счетах фактически не осталось средств.

© Виталий Подвицкий