|
Голодные времена
02 августа 2018, 16:54 • 54 • Карикатуры
Петр Порошенко сообщил, что создает централизованный орган по взысканию денег с России. Эта новость практически совпала по времени с сообщением Государственного казначейства Украины о том, что на его счетах фактически не осталось средств.
© Виталий Подвицкий
Подпишитесь на нас
54
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
26 июля 2018, 23:39
|
28 июля 2018, 01:24
|
28 июля 2018, 00:12
|
30 июля 2018, 18:24
|
30 июля 2018, 15:09
|
30 июля 2018, 08:24
|
30 июля 2018, 08:54