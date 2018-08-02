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Голодные времена

02 августа 2018, 16:54  •  54 • Карикатуры

Петр Порошенко сообщил, что создает централизованный орган по взысканию денег с России. Эта новость практически совпала по времени с сообщением Государственного казначейства Украины о том, что на его счетах фактически не осталось средств.

© Виталий Подвицкий

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