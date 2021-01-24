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Голодные киевские пенсионеры: Мы хотим хлеба и мяса
24 января 2021, 21:00 • 211 • Украина
На майдане Незалежности в Киеве в воскресенье 24 января собралась большая толпа пенсионеров и бездомных, вставших в очередь за бесплатным обедом, сообщает корреспондент ФАН с места событий.
Еженедельную раздачу бесплатного обеда в центре города устроили волонтеры католического собора Святого Александра. В очередь за едой собрались несколько сотен голодных киевлян. Нуждающимся выдавали медицинские маски, обрабатывали руки антисептиком, наливали кофе, раздавали бутерброды и коробочки с горячей пищей. Некоторые принимались за обед прямо на месте, другие голодные люди уносили все домой, чтобы разделить порцию на несколько раз или поделиться с близкими.
По словам очевидцев, церковь старается сделать такие акции регулярными. В очередь за едой может встать любой, но 90% — это киевские пенсионеры.
Пенсионерка Татьяна рассказала Федеральному агентству новостей, что только такие социальные акции от церквей и помогают выживать. Собеседница ФАН отметила, что у местных жителей маленькие пенсии, по большей части они находятся за чертой бедности. Сама Татьяна всю жизнь работала на полиграфическом предприятии, но у нее только 2200 гривен пенсии (около 5700 рублей).
Многие пожилые люди боятся камеры, хоть и готовы делиться своей историей и впечатлениями от обедов. Например, Валентина Николаевна говорит, что позволить себе бутерброд с колбасой она не может, а у храма его дают. Женщина стесняется говорить на камеру, потому что ей стыдно, как она выглядит.
Корреспондент ФАН пробует взять интервью у пожилого мужчины, но он отказывается разговаривать.
Примечательно, что кроме бездомных, отошедших подальше, никто на месте ничего не ел. Бездомные на диалог не шли, отворачивались, начинали прятать еду, а некоторые вели себя агрессивно.
Напомним, что прожиточный минимум в Украине составляет 2189 гривен. Большая часть пенсионеров получает выплату меньше 2000 гривен. Минимальная пенсия в Киеве — 1769 гривен, однако некоторые местные жители утверждают, что получают меньше. Пожилым людям не хватает денег на оплату коммунальных услуг и питание, поэтому подобные акции для многих — единственная возможность получить обед.
Ранее Людмила Денисова, уполномоченная Верховной рады по правам человека, заявляла, что 80% пенсионеров Украины живут за чертой бедности.
Автор: Анастасия Романова специально для ФАН из Киева
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