Голодали, давились мясом и судились с ЦРУ: Незавидная судьба предателей Родины

Автор:

Степанов Александр

В штате Вирджиния умер бывший майор КГБ Виктор Шеймов, сбежавший на Запад в 34-летнем возрасте и сдавший американцам ценнейший канал связи центра с зарубежными резидентурами Комитета госбезопасности. Он прожил в Штатах почти сорок лет, постоянно опасаясь за свою жизнь, и был вынужден судиться с ЦРУ, чтобы ему заплатили за его предательство ту цену, которая была обещана, но не выдана.

Обстоятельства смерти Шеймова между тем не разглашаются.

Царьград сделал подборку о судьбах предателей Родины. Оказалось, что далеко не всем удалось чувствовать себя на чужбине так благостно, как тому же Владимиру Резуну (Виктору Суворову), который пишет «разоблачительные книги об ужасах КГБ» и вовсю строчит порочащие Россию публикации для украинских СМИ. Или Олегу Гордиевскому, полковнику внешней разведки, обустроившемуся в Англии и награждённому Елизаветой Второй орденом. Или генералу КГБ Олегу Калугину, уехавшему в США уже после отставки и не только клеймящему бывшую Родину, но и обучающему американских разведчиков.

Виктор Шеймов: «Дайте денег, вы же обещали!»

Майор служил в третьем отделе управления «А» Восьмого главка КГБ, который курировал вопросы связи, криптографии и шифровальной службы, а сам Шеймов был специалистом по обслуживанию технических систем защиты информации в советских посольствах за границей и в зарубежных резидентурах КГБ. Успел отличиться на службе, разгадав утечку из советского посольства в Пекине, вычислив, что в здании, построенном в 1950-х годах, китайцы установили скрытые акустические каналы, способные передавать звук без электронного усиления.

Но, как он позже рассказывал сам, на предательство его подвигла смерть товарища, которого якобы устранили коллеги из КГБ. И майор сам вышел на спецслужбы США в Варшаве, начав работать на них под псевдонимом Сапфир.

Фото: Sputnik / Globallookpress

А через год, в 1980-м, бежал вместе с семьёй: они оставили в своей московской квартире всё, что там было, и их тайно переправили в посольство США. Самого Шеймова загримировали и переодели пилотом, а жену и дочь доставили к самолёту в дипломатическом контейнере, который не подлежал досмотру.

Целый год бывший майор сливал ЦРУ всё, что знал, рассказывая о криптологической сети КГБ, в частности о том, что посольство США, построенное советскими рабочими в Москве в начале 1980-х годов, напичкано прослушивающей аппаратурой, после чего его снесли, а новое здание возвели сами американцы. Был награждён новыми хозяевами медалью за «ценный вклад в США и национальную безопасность».

Но не всё оказалось так гладко, как он рассчитывал. По собственному утверждению Шеймова, ему обещали за предательство 1 млн долларов, а «за услуги» дали в пять раз меньше. И он судился с ЦРУ, добиваясь выплат и пожизненного медицинского содержания. В итоге был найден компромисс, но сумма, в которую обошлось замятие скандала, не называлась.

Шеймов умер 18 октября 2019 года в возрасте 73 лет. По официальным данным, от осложнения после воспаления лёгких.

Сергей Скрипаль: отравлен в Солсбери. Кем — неизвестно

Скрипаль был полковником ГРУ, руководил управлением кадров в ведомстве, а потому имел сведения о военных разведчиках России, работавших под прикрытием в Европе. Информацию он сливал британской Ми-6. Говорили, что его завербовали на каких-то интимных историях, однако потом сообщалось, что мотивом стали деньги.

Лондон. Здание Ми-6. Фото: Alberto Pezzali / Globallookpress

После отставки в 1999-м Скрипаль продолжил сотрудничество с англичанами, выезжая для контактов со связными в Испанию, Великобританию и на Мальту. Ему даже купили дом в Малаге, и туда прилетал сотрудник Ми-6 для «бесед», за каждую из которых ему выплачивали 5-6 тысяч долларов наличными. Всего же за девять лет этой деятельности он получил в сумме порядка 100 тысяч долларов.

Скрипаля вычислили, задержали и осудили на 13 лет колонии строгого режима. А в 2010-м в рамках операции по обмену шпионами его помиловали и выслали. С тех пор он поселился в Солсбери, где ему купили дом и автомобиль. И он продолжал активно «делиться» информацией.

4 октября 2018 года Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, приехавшая навестить отца, были найдены без сознания на скамейке возле торгового центра в Солсбери. Скотланд-Ярд объявил, что их отравили веществом класса «Новичок».

Запад обвинил в случившемся «российских агентов». В Москве заявили, что никаких доказательств этому нет. Вместе с тем есть версия, что Скрипаля могли отравить сами британские спецслужбы — с одной стороны, чтобы спровоцировать скандал с наездом на Россию, с другой — оттого, что бывший полковник был уже выжат, как лимон, и больше ничего ценного сообщить не мог, а вот его загадочная гибель могла привести к нужному Западу обострению с нашей страной. Впрочем, Скрипаль выжил, но о его состоянии точных данных нет.

Юлия и Сергей Скрипали. Фото: ukr.media / Globallookpress

Александр Литвиненко: отравление полонием

Полковник ФСБ стал известен, когда публично выступил с заявлением, что ему приказали убить Бориса Березовского. Через некоторое время в отношении него возбудили ряд уголовных дел, и он сам бежал в Англию.

Сообщалось, что Литвиненко будто бы увёз с собой документы, доказывающие причастность ФСБ к терактам в Москве и других городах, но, видимо, подтвердить их подлинность он не смог, и США, куда он обратился за политическим убежищем, ему в этом отказали. Позже соратник Березовского помог ему получить пристанище в Великобритании, где он трудился в охране беглого олигарха и писал «разоблачительные книги» о бывшей Родине. Затем стало известно, что он якобы сотрудничал ещё и с Ми-6, рассказывая о страшной русской мафии в Европе и её связях с российскими чиновниками.

Денег, однако, Литвиненко не хватало, и он устроился консультантом в фирму, которая взаимодействовала с британскими бизнесменами, желавшими работать в России.

В ноябре 2006-го после трёхнедельной болезни Литвиненко скончался — как было установлено, от отравления полонием.

Великобритания увидела в произошедшем руку наших спецслужб. Москва заявила, что не признаёт никакой ответственности в этом.

Существуют альтернативные версии гибели Литвиненко: по одной из них, за убийством стоял сам Березовский — за шантаж, а по другой — к этому причастно ЦРУ (её озвучил отец покойного экс-полковника Вальтер Литвиненко).

А. Литвиненко. Фото: PHOTAS / PA Photos/ ТАСС

Сергей Третьяков: подавился куском мяса

Полковник Службы внешней разведки России, который работал под прикрытием в постпредстве России при ООН в ранге первого секретаря.

Как выяснилось уже позже, после его бегства в США в 2000-м Третьяков примерно три года являлся двойным агентом, работавшим на ЦРУ. Он раскрыл секреты российско-иранского сотрудничества в ядерной отрасли, а также сдал ряд агентов. Считается, что Третьяков был самым высокооплачиваемым перебежчиком — за предательство ему заплатили два миллиона долларов.

В 2007-м он и его семья получили американское гражданство, однако долго радоваться этому обстоятельству самому предателю не довелось: спустя три года он скончался при загадочных обстоятельствах.

Согласно заключению судмедэкспертов, причиной смерти стало удушье: бывший полковник подавился непрожёванным куском мяса во время ужина.

Александр Потеев: скоропостижно скончался, причины неизвестны

Полковник СВР Потеев — тот самый, который сдал американцам сеть российских разведчиков, включая Анну Чапман, — служил в спецотделе «С», который как раз и отвечал за нелегалов. В 2010-м, когда он был на грани провала, американцы устроили ему побег: он уехал из России через Белоруссию по поддельному паспорту, а потом осел в Штатах, где принялся «делиться» всем, что знал. А знал он очень много.

Анна Чапман. Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress

В июне 2011 года Московский окружной военный суд заочно приговорил Александра Потеева к 25 годам лишения свободы в колонии строгого режима. А спустя пять лет появилась новость, что предатель скоропостижно скончался в возрасте 64 лет. Однако нет ни подтверждений самого факта смерти, ни от каких, соответственно, причин это произошло.

Виктор Макаров: жил в нищете, считая, что его услуги недооценили

Экс-офицер КГБ Макаров был аналитиком 16-го управления, которое занималось расшифровкой перехваченной диппочты из западных стран. Рассказывал, что к предательству его подвела влюблённость. Мол, решив изучать английский, влюбился в преподавательницу, которая и уговорила его наладить контакты с британским послом. Она же якобы и передала в Ми-6 материалы, собранные им.

Услуга понравилась, и несмотря на то, что Макаров сам хотел уехать тут же, британцы настояли, чтобы он остался в Москве ещё на некоторое время. А поработать на них ему удалось меньше года: в 1987 году его арестовали. И он был ещё очень рад, что дело закончилось десятью годами заключения, а не расстрелом.

В 1992 году его освободили по амнистии, и он сразу обратился в Великобританию за предоставлением убежища — как человеку, пострадавшему «за корону».

Макарову позволили приехать, однако британская контрразведка знаний предателя не оценила: пенсию ему не дали, а выделили только социальное пособие. В знак протеста Макаров несколько раз объявлял голодовку, жалуясь на скупердяев из Ми-6, что привело к тому, что ему выделили сумму, которой хватило на покупку маленького домика в городке на севере Англии.

Что сталось с ним дальше, неизвестно. Однако больше никаких поблажек Макарову, судя по всему, не делали.