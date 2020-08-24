Голод "библейских масштабов": Глава ВПП дал пугающий прогноз для всего мира

По словам Бисли, на осуществление гуманитарной деятельности для смягчения последствий пандемии организации необходимо почти $5 млрд в ближайшие полгода. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

Он отметил, что все соответствующие данные у организации есть, включая прогноз ВПП о росте на 80% числа людей, испытывающих недостаток в продовольствии.

"Со $140 млн до пандемии до $270 млн уже до конца этого года, это указывает на настоящую катастрофу", - сказал он, отметив, что мир оказался "перед риском голода библейских масштабов".

Бисли подчеркнул, что голод во всём мире уже находится на "заоблачном уровне". По его словам, если не начать действовать уже сейчас, то многие умрут.

"Дети будут страдать от последствий недоедания ещё долгие годы, а весь мир будет отброшен назад, утратив все достижения в борьбе с голодом последнего десятилетия", - сказал он, отметив, что цена бездействия станет невероятно высокой для человечества.