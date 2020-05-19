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Голобородько "доедает" Зеленского

19 мая 2020, 12:55  •  115 • Украина

Раздвоение личности сменщика Порошенко до добра не доведет

А ведь Зеленский по части, мягко говоря, неадекватных решений (дебилизма) может переплюнуть Порошенко по простой причине, что у молодого сменщика куда больше задора, драйва и, собственно, неадекватных идей.

То, что Зеленский - всего лишь Петрушка в узком коридоре пустой говорильни, это одно. В отличие от вечно похмельного Петра Алексеевича у его молодого сменщика произошло то, что так яростно до сих отрицают в "Офисе президента Украины": сознание ведущего "95-го квартала" потерянно бродит между Зеленским и Голобородько, реально меняя местами действительность и виртуальность, то сеть образы из сценариев. Это сильно нехорошо в личностном плане - Володенька просто потерялся, очень устал, энергия души улетает в эту лицедейскую воронку так стремительно, что упражнения с каннабисом и шаурмой уже не помогают.

Володе надо уходить, и чем раньше, тем лучше для него самого. Про Украину я просто молчу, ибо она уже заклана. Зеленскому-Голобородьке не простят закона о продаже земли, которая ему не принадлежит, и потому будущие сделки по малороссийскому чернозему не будут иметь юридической силы и через 10, и через 20 лет. Да, за это время землицу истощат в хлам тем же рапсом и китайскими технологиями сбора химического урожая, но кого это волнует?

Остается только тревога. От того Володя ощущает перспективу двух сценариев своего политического будущего - плохого и очень плохого. От того из ничего - чисто по дурости и именно дурацкой креативности - и возникают голобородькины решения, подобные санкциям в отношении космонавта, посмевшего снять из космоса Крымский мост. Тут впору подойдет колпак с бубенчиками: "Тирлим-бом-бом! У нас тут сумасшедший дом!".

Итак, Голобородько - шизофреник, которому можно подсунуть идейку после косяка, раскумаренного вместе с замом главы Офиса. Так Голобородько или Зеленский? Как говорил старик Паниковский? "Шура, езжайте в Киев и спросите, кем был Зеленский до революции. Просто езжайте, и всё. И вам любой скажет, что Зеленский играл ...прибором на рояле!". Зеленский-аккомпаниатор сгорел в Володе-президенте, и тогда он решил спрятаться в образе Голобородько, ввернулся в него почти целиком - одни ботинки остались снаружи. Жена за них точно вытащить не сумеет...

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