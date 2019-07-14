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Голливудский актёр сделал неожиданное признание о России: "Я хочу, чтобы вы знали"
14 июля 2019, 23:24 • 23 • Политика
Выступая в Москве в парке Горького известный американский певец, голливудский актёр Джаред Лето сделал публично неожиданное признание об отношении американцев к России. "Я хочу, чтобы вы знали", - заявил он со сцены, прежде чем сообщить о большой любви его соотечественников к нашей стране.
В Москве на ежегодном фестивале Park Live среди приглашённых гостей-участников был и известный американский певец, голливудский актёр Джаред Лето. Впрочем, его выступление оказалось еще и политической заявкой.
Как пишет News.ru, музыкант сделал неожиданное признание прямо со сцены. Он заявил о том, что не стоит верить новостным фейкам, и раскрыл истинное отношение своих соотечественников к России.
По его словам, американцы на самом-то деле любят нашу страну.
"Я хочу, чтобы вы знали, - обратился Джаред со сцены, - мы в Америке любим вас".
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