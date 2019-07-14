Голливудский актёр сделал неожиданное признание о России: "Я хочу, чтобы вы знали"

В Москве на ежегодном фестивале Park Live среди приглашённых гостей-участников был и известный американский певец, голливудский актёр Джаред Лето. Впрочем, его выступление оказалось еще и политической заявкой.

Как пишет News.ru, музыкант сделал неожиданное признание прямо со сцены. Он заявил о том, что не стоит верить новостным фейкам, и раскрыл истинное отношение своих соотечественников к России.

По его словам, американцы на самом-то деле любят нашу страну.

"Я хочу, чтобы вы знали, - обратился Джаред со сцены, - мы в Америке любим вас".