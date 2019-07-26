Голливудская дива Пэрис Хилтон хочет купить украинский курорт в Закарпатье - СМИ

Украинские СМИ сообщают информацию, что голливудская звезда собирается купить гостиничный комплекс в 20 километрах от Ужгорода. И что в нем она проведет конкурс красоты "мирового масштаба".

Как сообщает Укринформ со ссылкой на источник, сделку могут закрыть уже к концу лета 2019 года. Также отмечается, что американская звезда впервые узнала о санатории весной прошлого года, когда приехала во Львов, чтобы выступить на открытии там нового отеля.

Ранее сообщалось, что первый помощник президента Украины Сергей Шефир рассказал о своих мечтах открыть пятизвёздочный отель в бывшем штабе гестапо, где в войну расстреливали людей, и получать огромные дивиденды.

"Моя мечта создать там пятизвёздочный отель, который будет приносить огромную прибыль. Но можно и музей сделать - такой украинский Лувр", - высказался он о здании на Банковской улице, где сейчас располагается офис украинского президента.