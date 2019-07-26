|
Голливудская дива Пэрис Хилтон хочет купить украинский курорт в Закарпатье - СМИ
26 июля 2019, 18:09 • 79 • В мире
Американская светская дива и наследница сети отелей Пэрис Хилтон планирует купить украинский комплекс в украинском Закарпатье. Об этом сообщают СМИ.
Украинские СМИ сообщают информацию, что голливудская звезда собирается купить гостиничный комплекс в 20 километрах от Ужгорода. И что в нем она проведет конкурс красоты "мирового масштаба".
Как сообщает Укринформ со ссылкой на источник, сделку могут закрыть уже к концу лета 2019 года. Также отмечается, что американская звезда впервые узнала о санатории весной прошлого года, когда приехала во Львов, чтобы выступить на открытии там нового отеля.
Ранее сообщалось, что первый помощник президента Украины Сергей Шефир рассказал о своих мечтах открыть пятизвёздочный отель в бывшем штабе гестапо, где в войну расстреливали людей, и получать огромные дивиденды.
"Моя мечта создать там пятизвёздочный отель, который будет приносить огромную прибыль. Но можно и музей сделать - такой украинский Лувр", - высказался он о здании на Банковской улице, где сейчас располагается офис украинского президента.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
79
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
20 июля 2019, 15:54
|
24 июля 2019, 10:54
|
21 июля 2019, 14:24
|
24 июля 2019, 17:24
|
25 июля 2019, 19:09
|
20 июля 2019, 22:24
|
21 июля 2019, 14:39