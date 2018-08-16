Голливуд ждет звездопад

60 лет назад в США появилось очередное «чудо света» - Аллея Славы Голливуда, ставшая своеобразным символом господства этого небольшого пригорода Лос Анджелеса не только над Америкой, но и над умами большей части человечества

Автор:

Холмогоров Егор

Начиналось всё как чисто рекламный проект: чтобы поддержать интерес туристов к столице американской индустрии, Торговая палата Голливуда придумала заставить их ходить по длинному Голливудскому бульвару и разглядывать под ногами звезды с именами всевозможных знаменитостей. Первоначально предполагалось, что на звездах будут не только имена, но и шаржи на героев, но скоро от этой идеи отказались – качественное исполнение карикатур в металле не получилось.

Были отобраны 1550 знаменитостей в четырех категориях – кино, телевидение, звукозапись и радио (пятая, театр, появилась только в 1984 году). Однако запускался проект очень тяжело. Во-первых, владельцы недвижимости на Голливудском бульваре воспользовались случаем, чтобы заставить устроителей аллеи раскошелиться: мол, раз ваши туристы будут здесь ходить, то платите за мостовую налоги, и за свет заодно, да, и за деревья тоже, а то, что аллея увеличивает посещаемость наших заведений – это не ваша забота.

Второй иск был политическим – сын знаменитого Чарли Чаплина, изгнанного из Америки в Европу, подал в суд за то, что Чаплина сперва отобрали в звезды, а потом исключили, припомнив историю с актрисой Джоан Бэрри, которая утверждала, что он отец её ребенка и вовлек её в проституцию. Скандал с Бэрри поставил на репутации ловеласа Чаплина жирное и некрасивое клеймо, а вскоре комиссия по антиамериканской деятельности сенатора Маккарти развернула против него полноценную кампанию, как на сочувствующего коммунистам, после чего Чаплин вынужден был репатриироваться в Европу. Однако сын знаменитого комика решил неуважение к отцу так просто не спускать и несколько лет судился с Голливудской палатой за право вернуть отца в списки. Свою звезду и Оскар Чаплин всё же получил в 1972 году, когда голливудские либералы окончательно одолели консерваторов.

Сын знаменитого Чарли Чаплина - Юджин Чаплин(слева). Фото: www.globallookpress.com

Пока шли суды, дело стояло, и тогда в 1958 году создатели аллеи решили заложить пять пробных звезд, чтобы показать публике как это будет выглядеть и привлечь симпатии на свою сторону. Наугад выбрали 8 звёзд, из которых современные зрители помнят, скорее всего, только Берта Ланкастера (особенно он памятен у нас в стране, так как был ведущим комментатором знаменитого документального сериала «Великая Отечественная»). И только уже в 1960 году, после окончания всех судебных процессов, Аллея Славы заработала на полную мощность, став главным туристическим символом Голливуда.