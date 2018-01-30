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Голливуд превратит "Супермена" в Николая II
30 января 2018, 19:54 • 66 • В мире
Киностудия 20th Centyry Fox снимает киноверсию мультфильма "Анастасия".
Голливудский актер Брэндон Рут, известный ролью в фильме "Возвращение Супермена", сыграет императора Николая II в киноверсии мультфильма "Анастасия". Анимационная картина рассказывает историю якобы чудом спасшейся дочери последнего русского Царя.
Оригинальный мультфильм вышел в 1997 году под крылом студии 20th Centyry Fox. Однако из-за особого стиля анимации и музыкальных номеров "Анастасию" очень часто путают с продукцией компании Disney.
Отмечается, что в киноримейке мультфильма создатели позволят себе еще больше вольностей, чем в оригинале. Так, главная героиня спасется из императорского дворца при помощи магического портала, который перенесет ее на 70 лет в будущее. В мультипликационной версии Анастасия просто сбегает через тайный проход.
Часть сцен новой кинокартины сняли еще летом 2017 года. Остальное будут доснимать уже в апреле этого года. Главную роль в фильме исполнит Эмили Кэри, известная по роли в кинокомиксе "Чудо-женщина".
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